Zack Snyder nettoie le trou apparent de l’intrigue dans sa coupe de la Ligue de la justice

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Attention: les SPOILERS pour la Justice League de Zack Snyder sont en avance!

Bien que son nom n’ait été mentionné qu’une seule fois dans la coupe théâtrale de Justice League, Darkseid figurait en bonne place dans Justice League de Zack Snyder, avec Ray Porter donnant vie au personnage. On peut dire que le plus grand moment pour le dictateur Apokoliptan de briller dans l’histoire de quatre heures s’est produit dans la séquence de la leçon d’histoire, quand il est venu conquérir la Terre et a découvert l’équation anti-vie. Mais dans le récit actuel de Snyder Cut, Steppenwolf informant Darkseid et DeSaad que l’équation anti-vie résidait sur Terre était traitée comme une toute nouvelle information.