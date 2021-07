Zack Snyder offre un premier aperçu de Army Of The Dead Prequel, y compris le retour d’un personnage bien-aimé

Certains d’entre vous se demandent peut-être à quel point Dieter de Matthias Schweighöfer est apprécié ? Eh bien, pour commencer, même Zack Snyder et son pool de talents Army of the Dead savaient donner au personnage sa propre préquelle dans Army of Thieves. Mais avec Schweighöfer dirigeant également son retour sur les écrans des abonnés de Netflix, c’est encore plus de confiance dans l’utilisation de ce personnage comme une continuation viable de tout cet univers. Si vous avez besoin de plus de preuves, à travers une vidéo pratique créée par Netflix eux-mêmes, regardez cette bobine qui montre Dieter et son ami de l’Armée des morts Vanderohe, joué par Omari Hardwick :