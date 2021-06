Zack Snyder partage une vidéo cool de Army Of The Dead qui mélange des zombies avec des balles de baseball

Attention : SPOILERS pour Army of the Dead sont en avance !

Si Mikey Guzman n’avait pas accepté de participer au casse de Army of the Dead, il aurait pu passer un peu plus de temps à tuer des zombies avant que l’armée américaine ne lâche cette arme nucléaire sur Last Vegas. Oh, et plus important encore, il serait toujours en vie ! Mais aux yeux de Guzman, 500 000 $ valaient le risque, et en amenant son ami Chamber avec lui, il s’est lancé dans la mission dangereuse. Malheureusement, Chambers et Guzman ont péri pendant le cambriolage, Guzman étant obligé de tirer sur la cartouche d’essence sur le dos de Chambers lorsqu’elle a été envahie par des zombies, et plus tard, il a fait exploser ses grenades juste au moment où il était sur le point d’être mordu. Eh bien, au moins la mémoire de Guzman vivra à travers ces vidéos de zombies amusantes.