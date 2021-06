Zack Snyder serait intéressé par la réalisation d’un film de Rick et Morty – The Chihuahua News – Entre les lignes

Zack Snyder veut retourner dans le monde de l’animation. Après avoir avoué qu’il aimerait réaliser la version réelle de Dragon Ball, le réalisateur de Justice League et Army of the Dead a déclaré qu’il ne dirait pas non plus à un film de Rick et Morty.

Lors de son apparition sur The Film Junkee Vodka Stream, Snyder a discuté de la possibilité de changer le disque et de jouer ce qui serait sa première comédie. “Faire un film sur Rick et Morty serait probablement ce qui s’en rapproche le plus”, a-t-il déclaré. Il a ensuite révélé qu’il avait suggéré de réaliser une courte séquence d’action en direct pour la fin de l’un des épisodes de la série Adult Swim.

Il serait curieux de voir comment le réalisateur de Batman v Superman se déroule dans la comédie, ainsi que de voir Rick et Morty transformés en personnages de chair et de sang. Bien qu’il n’y ait actuellement aucun projet d’adaptation cinématographique, Scott Marder, l’un des scénaristes et producteurs de la fiction, a déjà déclaré qu’il pensait qu’il y avait un potentiel pour une version pour le grand écran.

“Je pense que ça va arriver, j’y fais confiance. Ce serait bouleversant », a-t-il déclaré dans une interview pour GamesRadar. Pour l’instant, il est temps de profiter de la cinquième saison, qui a déjà commencé à être diffusée sur TNT et HBO.

Source : Cependant