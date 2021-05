Zack Snyder tente de laisser un message social dans son nouveau film de zombies

La proposition «Armée des morts» de Zack Snyder pourrait être résumée comme suit: «28 jours plus tard…» («Extermination») est mélangé à «Oceans 11» («La grande arnaque»). Mais regarder le film révèle plus qu’un thriller de braquage et de zombies alors que des couches de sous-texte émergent sur les problèmes sociaux actuels.

Construire un mur pour contenir des personnes, des camps de détention, des quarantaines pour les personnes soupçonnées d’avoir un virus zombie et un débat politique sont quelques-unes des références dans l’histoire.

On avait l’impression de vraiment bien faire le genre, le commentaire social est à sa base, à ses racines », a déclaré Snyder, qui a réalisé, co-écrit et était directeur de la photographie sur le film.

Connu pour son flair visuel fort sur des succès comme «300» et «Justice League», Snyder a fait ses débuts avec un film de zombies, «Dawn of the Dead». 2004 un retour au classique de 1968 «Night of the Living Dead» («La nuit des morts-vivants “).

Nous remercions le réalisateur original George A. Romero d’avoir utilisé les morts-vivants pour raconter plus qu’une histoire effrayante. “Romero a vraiment pris le genre zombie et a fait un excellent commentaire social”, a déclaré Snyder.

Photo: AP

Le classique culte de Romero “La nuit des morts-vivants” – et sa série de films subséquente – couvraient divers thèmes tels que le racisme, la guerre nucléaire et le consumérisme.

Dans “Army of the Dead”, un mur construit autour de Las Vegas pour contenir une épidémie de zombies maintient cette tradition vivante, reflétant le débat sur la construction du mur à la frontière des États-Unis avec le Mexique.

Nous construisons un mur. Nous créons ces camps de réfugiés », a déclaré Snyder. “D’une manière ou d’une autre, nous devons utiliser ces choses comme un miroir pour nous.”

Malgré cela, la question du mur n’a pas commencé comme une déclaration politique. Snyder dit qu’il est apparu davantage comme une fonction de complot pour garder les zombies au même endroit jusqu’à ce que les implications sociales apparaissent.

Une fois que vous avez construit un énorme mur autour d’une ville, vous vous retrouvez à faire référence à toutes sortes de lois qui ont été créées pour toutes sortes de raisons, et je pense qu’il est très important d’être conscient de ce genre de choses », a déclaré Snyder.

Pour l’acteur allemand Matthias Schweighofer, cet élément de l’histoire a touché une corde sensible.

Source: Excelsior