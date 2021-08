Zack Wheeler 10z viral

La liste complète des options MLB DFS de mardi propose de nombreuses discussions sur le baseball sur Awesemo. L’ardoise sera titrée par Zack Wheeler cherche à rebondir contre les Nationaux. Plongeons-nous dans les meilleurs jeux et accessoires de Monkey Knife Fight MLB DFS ce soir le 3 août.

Top Monkey Knife Fight MLB Player Prop Picks de ce soir

Monkey Knife Fight a une tonne de concours rentables pour le public, et ici, nous allons décomposer les deux meilleurs domaines à partir desquels faire des choix MLB.

Plus ou moins – Choisissez : 2 | Prix : 3x



Zack Wheeler et Patrick Corbin

Wheeler n’a pas été son moi habituellement dominant récemment, accumulant sa plus haute MPM (3,24) de tous les mois de juillet. Il cherchera à se remettre en forme ce soir contre une formation nationale qui a perdu de gros bâtons à la date limite des échanges. Maintenant, Wheeler n’a plus à faire face à des frappeurs comme Trea Turner et Kyle Schwarber. Même avec ces légers contretemps en juillet, Wheeler a enregistré en moyenne sept retraits au bâton par départ.

Choix : Wheeler plus de 7,5 retraits au bâton

En parlant de luttes, Corbin s’en est certainement occupé. Il a également connu un mois de juillet difficile, avec une MPM de 7,35 sur cinq départs. Le dernier départ de Corbin a eu lieu contre ces mêmes Phillies, alors qu’ils l’ont frappé fort pour huit coups sûrs et quatre points (sur trois circuits), ne retirant que deux prises sur des prises. Ces retraits au bâton ont été un problème majeur pour Corbin, car il n’a pas dépassé 4,5 à chacun de ses cinq derniers départs.

Choix : Corbin sous 4,5 retraits au bâton

Home Run Blast – Choisissez 3 pour dépasser 2,5 heures | Prix ​​: 10x



Eric Haase, Rafael Devers, JD Martinez

Ces trois joueurs ont tous l’ISO le plus élevé contre la main du lanceur partant pour n’importe qui dans ce jeu. Le total des matchs entre Boston et Detroit a été augmenté, passant de 9,5 à 10. Si vous recherchez un jeu spécifique pour jouer à Home Run Blast, c’est celui-ci.

Haase a connu une déchirure ces derniers temps, menant les Tigers dans les circuits (cinq) et dans la plupart des autres catégories offensives au cours des deux dernières semaines. Pour les Red Sox, Devers a été le gars de prédilection au cours des deux dernières semaines, avec quatre coups de circuit en tête de l’équipe et une moyenne au bâton de 0,378. Croyez-le ou non, Martinez pourrait être le joker. Il a vraiment eu du mal ces derniers temps, mais le droitier des Tigers Wily Peralta serait le meilleur candidat pour remettre Martinez sur les rails. Au cours des neuf dernières manches de travail de Peralta, il a accordé quatre circuits.

