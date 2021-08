Zack Wheeler fait un jeu défensif à Greg Maddux

Le pichet du Philly de Philadelphie, Zack rouleur, dans le meilleur style de Greg Maddux, a fait un brillant jeu défensif ce dimanche dans la saison 221 de Grandes ligues (MLB).

A travers le jeu Philly contre Mets, Zack Wheeler, a montré le grand moment qui vit dans la saison 2021 de Grandes ligues, démontrant sa qualité avec un gant et qu’il peut non seulement opter pour le Cy Young, mais aussi pour le Golden Glove.

Dans la quatrième manche, Rouleur a rappelé Greg Maddux, le joueur avec le plus de Gants d’Or MLB, ceci depuis qu’après une ecchymose de Pete Alonso il a montré ses qualités défensives pour remporter un out pour le Philly.

Ici la vidéo :

Une connexion un peu compliquée n’a pas été un frein pour ce joueur de la Philly, puisqu’il est descendu du monticule et avec un saut a pris le ballon avec sa main propre et a retiré Alonso au premier but, un fair-play ce dimanche de MLB.

Zack rouleur connaît une saison mémorable du monticule et ce jeu en est la preuve, étant contre son ancienne équipe dans le MLB.

Dans la récolte actuelle avec le Philly, Rouleur Il a un dossier de 9-6, 2,50 ERA et 174 retraits au bâton en 23 départs, étant l’as de sa rotation et entrant dans la course pour le Cy Young ce MLB 2021. De plus, sur le terrain, il a un pourcentage de .972, avec 18 passes décisives, deux doubles jeux et une seule erreur.