Zaha mène l’assaut sur l’Etihad

30/10/2021

Le à 20:23 CEST

Wilfried Zaha il était le méchant parfait du stade Etihad. L’Ivoirien a fait la différence pour que le Crystal Palace a donné la rancune du jour : une victoire contre Pep’s City, dans sa propre maison. Non seulement il a marqué le but décisif, mais il a aussi fini par provoquer le but décisif expulsion de Laporte avant la pause. Les de Guardiola, loin de leur meilleure version, ils l’ont essayé avec dix hommes, beaucoup de cœur mais moins de tête. Gallagher a mis la phrase sur la remise, le match parfait pour les Londoniens.

MCI

CRI

Manchester City

Ederson ; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo (Mahrez, M.78); Rodri, De Bruyne (Pierres, M.59), Bernardo Silva ; Gabriel Jesus, Foden, Grealish (Sterling, M.78).

Palais de cristal

Guaita ; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell ; Kouyaté (Olise, M.84), McArthur, Gallagher ; Ayew (Benteke, M.65), Edouard (Schlupp, M.73), Zaha.

Buts

0-1 M.6 Zaha ; 0-2 M.88 Gallagher.

Arbitre

André Marriner. TA : Bernardo Silva (M.45), Ederson (M.45) / Ayew (M.27), Gallagher (M.65), Guaita (M.86). TR : Laporte (M.45).

Les « aigles » sont des experts pour rendre la vie difficile à Manchester City : de leurs quatre dernières visites de Premier ministre à l’Etihad, ils n’ont perdu qu’une. Zaha a été clair après six minutes. La pression du palais a profité d’une mauvaise passe de Laporte en défense, qui s’est terminée avec l’Ivoirien seul face à Ederson. Zaha l’a traversé de la main gauche pour faire taire l’Etihad, et montrer à City qu’ils auraient beaucoup de travail à faire.

Guardiola est sorti avec son onze de gala, avec Bernardo et De Bruyne dans les intérieurs et le trident Gabriel Jesus – Foden – Grealish en attaque. Le 100 millions d’Anglais était encore une fois loin de sa meilleure version, peu débordante et prévisible pour l’arrière visiteur. La Ville a mis du temps à se réveiller, peut-être engourdie par la perte de temps de Guaita dès qu’il le pouvait, et quand le jeu s’échauffait, c’était à eux de prendre un autre coup.

Aymeric Laporte il a été expulsé au bord de la mi-temps pour avoir rattrapé Zaha, dernier défenseur, dans un rouge direct qui a quitté City au prix d’un miracle. A la reprise, ceux de Guardiola se sont améliorés en termes d’intensité: Rodri a fait match nul dans un tir qui est passé haut et plus tard ils ont trouvé le chemin des filets grâce à un tir de Gabriel Jesus au second poteau. Cependant, l’objectif est resté invalidé par hors des préliminaires de Foden.

Pendant ce temps, le Crystal Palace avait la sentence de la contre-attaque. Deux ont pardonné Ayew et Gallagher, mais les Anglais n’ont pas épargné le troisième. Après une bousculade orchestrée par Olise, Gallagher a tiré sur Ederson, portant un coup dur à Manchester City dans la course au Premier ministre, où Chelsea gagne de la marge.