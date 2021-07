Zahawi répond à GB News sur l’augmentation des cas de Covid « Prenons une perspective Darren ! » | Politique | Nouvelles

in

Nadhim Zahawi est apparu sur GB News où il a révélé qu’il continuerait à porter des masques après la date de réouverture du 19 juillet et a ajouté qu’il s’adresserait à la Chambre des communes pour faire le point sur les vaccinations des enfants. Mais l’hôte du petit-déjeuner, Darren McCaffrey, a profité de l’occasion pour griller le ministre au sujet de l’augmentation des cas de Covid qui, selon certains députés et scientifiques, pourraient atteindre 200 000 par jour. M. Zahawi a riposté et a défendu la décision du gouvernement lors d’un affrontement maladroit à l’antenne.