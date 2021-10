Zak Bagans répond à toutes vos questions brûlantes Ghost Adventures

J’ai vite réalisé que je n’étais probablement pas la seule personne curieuse à ce sujet, alors j’ai contacté Bagans lui-même pour répondre à toutes mes questions brûlantes sur la chasse aux fantômes. Non seulement Bagans a-t-il accepté l’interview, mais il a été franc et honnête au sujet de sa quête pour enquêter sur le paranormal.

Même si vous êtes sceptique, je vous invite à regarder de plus près ma conversation avec Bagans. Cela peut vous faire penser différemment.

ET! Nouvelles: À votre avis, qu’est-ce que le paranormal continue de fasciner le public ?

Zak Bagans : Le paranormal est un mystère, et les gens sont attirés par les mystères parce que c’est un frisson. Nous avons tous un esprit intelligent et nous avons tous une conscience, et nous nous asseyons tous et pensons à la vie. Quand nous avons d’autres autour de nous qui meurent, nous commençons à penser à ces expériences que nous avons tous et que nous n’oublions jamais, avec des esprits ou des choses comme ça … Et nous ne voulons pas penser que, vous savez, c’est ça , qu’après notre départ, c’est tout. Il y a bien plus que ça. Il y a tellement de mystères que les scientifiques ne peuvent pas expliquer, avec beaucoup de choses, et l’au-delà est l’une de ces choses.

Et je pense que tout le monde a des téléphones ces jours-ci, des iPhones, tout le monde a, vous savez, un équipement de chasse aux fantômes dans ses poches et ses sacs à main à tout moment. Ils ont une caméra, ils ont un enregistreur audio, ils ont des applications fantômes, ils ont tout ça. Il y a donc une plus grande plate-forme pour partager les expériences également.