Zak Brown aimerait voir les règlements de la F1 assouplis

Maintenant que les équipes respectent un plafond budgétaire, le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, aimerait voir un peu plus de liberté dans les règlements.

Les équipes de Formule 1 étant auparavant libres de dépenser ce qu’elles voulaient, la seule façon d’essayer de créer artificiellement une certaine compétitivité entre les meilleurs constructeurs était de changer les règles et de les forcer à se réadapter.

Mais désormais, un plafond budgétaire a été mis en place pour limiter les dépenses côté châssis, et donc rapprocher le peloton en piste.

Nous avons déjà vu en 2021 que le peloton du milieu de terrain s’était considérablement rapproché des deux premiers établis de Mercedes et de Red Bull, alors Brown pense que le moment est venu de désencombrer le livre de règles et de donner plus de liberté aux équipes dans la conception de leurs voitures.

«Si vous supprimez la peinture des voitures, nous serions en mesure de les distinguer les unes des autres parce que nous les étudions constamment. Mais ils n’ont certainement pas les caractéristiques de conception et les différences qui étaient clairement visibles dans le passé », a-t-il déclaré, cité par Motorsport-Magazin.

«Quand vous êtes allé sur la grille de départ, vous y avez vu une Williams, Benetton, McLaren ou Ferrari qui avait l’air complètement différente.

«Une plus grande liberté créative permettrait des approches et des concepts différents. Le livre de règles actuel est si étroitement lié que les différences dans les différents domaines sont à peine visibles à l’œil nu.

«Je pense que maintenant que nous avons un plafond budgétaire, j’assouplirais un peu la réglementation. Après tout, vous ne pouvez pas dépenser plus que le montant que vous avez défini. “

McLaren est une équipe qui, au cours des dernières saisons, a pris des mesures de récupération géantes pour rétablir l’ordre hiérarchique, et compte tenu du nouveau design de diffuseur unique qu’ils ont proposé pour 2021, il va de soi que des règles moins restrictives seraient un coup de pouce majeur dans leur voyage de retour. au sommet de la Formule 1.

Depuis la fin de leur partenariat raté avec Honda, l’équipe de Woking a fermement suivi une tendance à la hausse, récoltant quatre podiums depuis 2019 et se préparant maintenant bien pour une bataille avec Ferrari sur P3 dans le championnat des constructeurs 2021.

Lando Norris a même fait de lui-même et de McLaren un prétendant choc à la pole position du Grand Prix d’Émilie-Romagne 2021.

