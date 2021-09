Zak Brown appelle la Formule 1 à assouplir les protocoles COVID-19

Le PDG de McLaren, Zak Brown, pense que le moment est venu pour la Formule 1 de commencer à assouplir ses protocoles de «bulle» COVID-19.

Depuis que le sport est revenu à l’action début juillet 2020, avec le début de cette saison retardé de près de quatre mois, les procédures ont dû être strictement suivies.

Ils incluent le port de masques faciaux, des tests réguliers et une distanciation sociale, bien que les restrictions sur la grille avant la course ne soient plus aussi strictes qu’elles l’étaient.

Brown pense qu’après le programme de vaccination réussi et la manière dont d’autres sports sont revenus davantage à la normalité, la F1 devrait emboîter le pas dans certains domaines – peut-être dès le week-end du Grand Prix d’Italie du 10 au 12 septembre.

« C’était un sujet à la [Belgian Grand Prix] week-end et [F1 chief executive] Stefano [Domenicali] et la FIA le reconnaissent et suggèrent qu’ils reviendront et apporteront d’autres changements. Je pense que le sport va réagir », a déclaré Brown à ..

“Maintenant qu’il a été déposé et discuté et que toutes les équipes conviennent que nous devons commencer à l’assouplir, j’aimerais penser que nous pourrions peut-être faire quelque chose pour Monza.”

Après s’être remis de COVID-19, qui lui a fait manquer le Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet, Brown pense que la Formule 1 doit s’adapter à un monde dans lequel le virus peut être géré s’il n’est pas éradiqué.

« Nous pensons tous que [COVID-19] sera là depuis longtemps maintenant, donc tout le monde commence à apprendre à le gérer et à vivre avec cela de manière responsable et je pense que c’est ce que nous devons faire », a ajouté le Californien.

«Nous avons encore à peu près les mêmes protocoles que lorsque cela se passait il y a un an. Cela a commencé à se détendre, mais je pense que nous devons nous assurer que nous prenons soin de nos partenaires commerciaux.

«Je pense que je devrais pouvoir aller au Paddock Club, à distance sociale, parler à mes invités et amener les chauffeurs. Et sur une base limitée, faire descendre les partenaires pour voir la voiture dans le garage, socialement distanciée. »

Les équipes de Formule 1 opèrent dans une « bulle » protectrice pour réduire le risque de contagion.

Ils peuvent amener des sponsors clés et d’autres dans le sanctuaire intérieur du paddock uniquement dans la limite de leur allocation totale de 115 laissez-passer, et les invités ne peuvent pas aller et venir de l’hospitalité d’élite du Paddock Club.

Brown a déclaré que le paddock était “plutôt vacciné” et s’est également demandé pourquoi le personnel vacciné ou un pilote devrait encore devoir s’isoler, avec un impact potentiel sur le championnat, si un contact étroit était positif alors que ce n’est pas la politique du gouvernement dans certains pays.