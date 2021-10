Zak Brown applaudit les pilotes après que McLaren a été élu « équipe la plus populaire »

Zak Brown a applaudi l’attitude des pilotes de McLaren après que l’équipe ait été élue équipe la plus populaire dans un sondage auprès des fans.

Dans une enquête menée par Nielsen et Motorsport Network, des fans de 187 pays ont récemment voté dans une immense quête de collecte de données sur la Formule 1.

Au total, 167 302 personnes ont répondu en votant pour leurs pilotes et équipes préférés sur la grille actuelle, et McLaren a obtenu le plus de votes dans cette dernière.

Ils ont reçu 29,5% des voix, devant Red Bull et Ferrari qui avaient respectivement 19,7% et 17,9%, et Brown dit qu’un tel résultat est flatteur.

« Tous les hommes et les femmes qui travaillent si dur chez McLaren… C’est donc flatteur », a-t-il déclaré.

« Nous essayons de présenter un grand spectacle pour les fans et nos partenaires, et c’est agréable de voir une réponse très positive de la part d’un grand groupe de fans du monde entier. »

L’équipe est devenue beaucoup plus populaire ces derniers temps, n’ayant reçu que 15,8% lors du dernier vote des fans effectué en 2017.

Cela a probablement beaucoup à voir avec le fait qu’ils ont connu beaucoup plus de succès au cours des dernières saisons, allant du fond de la grille au sommet du milieu de terrain.

Le facteur que Brown a choisi était les conducteurs, Lando Norris et Daniel Ricciardo, qu’il juge excellent avec les fans.

« Nous essayons d’être une équipe de course amusante, une équipe de course inclusive », a-t-il ajouté.

« [We have] des chauffeurs très ouverts, qui communiquent fréquemment et souvent avec nos fans, qui parlent avec eux, qui les écoutent. Nous faisons juste notre truc, et c’est agréable de les voir réagir si positivement.

« Je suis un grand fan de ce sport. Il n’y a pas si longtemps, j’étais assis dans la tribune et j’essayais de comprendre ce qui me passionnerait pour ce sport. Nous essayons donc simplement de fournir cette expérience aux fans, et cela semble fonctionner. »

L’opinion de Brown selon laquelle ses pilotes jouent un rôle dans la popularité de l’équipe est étayée par le vote pour le pilote le plus populaire, Norris étant le deuxième plus populaire après Max Verstappen.

Le Britannique a également reçu le plus de votes de la part des fans féminines – figurant dans 57% des trois premiers – et de celles âgées de 24 ans et moins.