Zak Brown classe son collègue de McLaren, Andreas Seidl, comme le « meilleur patron d’équipe en F1 »

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, pense que son directeur d’équipe de F1, Andreas Seidl, est le meilleur sur la grille.

Seidl a été nommé directeur de l’équipe McLaren en janvier 2019, commençant ses fonctions en mai de la même année.

Et depuis lors, l’équipe a beaucoup augmenté, remportant la 4e place au classement des constructeurs 2019 avant de terminer « la meilleure des autres » P3 dans le championnat des constructeurs 2020.

La saison suivante, McLaren a obtenu son premier doublé depuis Canada 2010 alors que Daniel Ricciardo a remporté la victoire à Monza devant son coéquipier Lando Norris en P2.

Norris a remporté trois autres podiums au cours de cette campagne 2021, ainsi qu’une pole position en Russie.

Avec Seidl à la barre, Brown pense qu’il n’y a pas de meilleure personne en Formule 1 pour ce rôle de chef d’équipe.

« Il se concentre sur la création d’une bonne culture d’équipe et responsabilise les gens. Il délègue et il responsabilise son peuple. —Zak Brown sur Andreas Seidl. Plus d’appréciation à Andreas 👏🏼🧡 pic.twitter.com/8SAX6CsKll – isa⁴⁴ (@f1witch_) 31 août 2021

Cité par Motorsport-Magazin.com, Brown a déclaré : « Il a enlevé beaucoup de pression sur mes épaules et l’a réparti sur ses épaules, il a fait un travail remarquable. Je pense qu’il est le meilleur patron d’équipe en Formule 1.

« Il dirige l’équipe de course, c’est son spectacle. La coopération avec Andreas et moi est exceptionnelle. Nous nous complétons. Il y a des choses que je contribue à l’équipe et des choses qu’il contribue, mais il n’y a pas de chevauchement.

« Nous nous amusons beaucoup ensemble. Je pense que cette culture de la haute performance et du plaisir émerge et est responsable des résultats que nous obtenons.

Ce ne sont pas seulement Brown, Seidl ou les pilotes qui ont fermement ramené McLaren sur la bonne voie, Brown indiquant clairement que tous les employés sont à leur place et contribuent.

« Nous avons tous les gens là où ils devraient être », a déclaré Brown.

« Ils sont très engagés et se sont engagés dans l’équipe depuis longtemps. Avec les pilotes, le chef d’équipe, les ingénieurs ou les designers automobiles. Je suis vraiment content de ces gens.

La nouvelle réglementation pour 2022 offre la possibilité de mélanger l’ordre hiérarchique en Formule 1, donc en théorie, une équipe comme McLaren devrait être en première position pour échapper au milieu de terrain supérieur et défier à nouveau l’avant.

Brown ne met cependant pas une pression aussi immédiate sur l’équipe, donnant plutôt à McLaren quelques années pour redevenir prétendants au titre.

Dans le passé, Brown a mentionné 2024 comme la saison au cours de laquelle McLaren devrait redevenir une équipe digne du titre.

« Nous avons atteint tous les objectifs que nous nous étions fixés en début de saison pour nous rapprocher du sommet », a déclaré Brown à propos de la saison 2021 de McLaren.

« Nous devons revenir à l’année dernière et la voir comme une année très réussie. Nous devons nous appuyer sur cela pour, espérons-le, défier le titre dans quelques années. »