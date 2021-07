Zak Brown critique la sécurité de Wembley après l’agression de Lando Norris

in

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a critiqué l’exécution par Wembley de la finale de l’Euro 2020 après que son pilote Lando Norris a été agressé.

Alors qu’il retournait à sa voiture après le match entre l’Angleterre et l’Italie, Norris a été attaqué par deux individus, au cours desquels son prototype de montre Richard Mille d’une valeur de 40 000 £ a été volé.

Heureusement, Norris n’a pas été blessé lors de l’incident, mais a été naturellement secoué.

Norris lui-même s’est tourné vers les médias sociaux pour exprimer sa gratitude pour le soutien qu’il a reçu, et essaie maintenant de recentrer son esprit à l’approche du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Brown a confirmé que Norris allait bien, ajoutant qu’ils avaient longuement parlé de l’incident, et Brown a décrit la finale de l’Euro 2020 à Wembley comme “un événement pas bien exécuté”.

“[I’ve] en a beaucoup parlé avec lui », a déclaré Brown à Sky Sports News.

« En fait, j’ai été agressé trois fois, à Los Angeles quand j’étais plus jeune, alors j’ai partagé mon histoire. C’est facile de se sentir responsable quand on est la victime, si cela a du sens, vous avez une belle montre. La réalité est qu’il a fait tout ce qu’il était censé faire.

«Il y a des mauvaises personnes dans le monde. Ce n’était pas un événement bien exécuté, j’y suis allé, et ce n’était tout simplement pas un comportement acceptable.

“Cela va donc devoir être corrigé parce que vous ne devriez jamais vous sentir en danger d’aller à un grand événement sportif, vous ne verriez jamais cela en Formule 1.

« Mais il va bien. Un peu traumatisé comme on pouvait s’y attendre, il me l’a expliqué, ce n’était pas une très belle expérience, mais il est en bonne santé et il ira bien.

Norris a été l’un des meilleurs joueurs cette saison, marquant des points à chaque manche, le seul pilote à le faire.

Cette course de forme comprend trois podiums après des P3 aux GP d’Émilie-Romagne, de Monaco et d’Autriche.

Avec 101 points marqués jusqu’à présent en 2021, Norris a déjà établi son total le plus élevé pour une saison de sa carrière en Formule 1, et cherchera à ajouter encore à cet impressionnant décompte lors de sa course à domicile, le Grand Prix de Grande-Bretagne.

