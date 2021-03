Zak Brown a défendu le traitement réservé par Netflix à l’équipe McLaren dans la nouvelle saison de Drive to Survive, reconnaissant que c’était pour le divertissement.

Carlos Sainz et Lando Norris ont été connus pour leur forte «bromance» au cours de leur séjour de deux ans avec l’équipe basée à Woking.

Cependant, dans la troisième saison de l’émission à succès « Drive to Survive », ce n’est pas ainsi que leur relation est décrite.

Suite à la décision de Sainz de quitter l’équipe pour Ferrari, le montage a été placé ensemble de manière à suggérer une certaine animosité au sein de l’équipe et une rupture de son amitié avec Norris.

Ce n’était pas le cas en réalité et cela a été une source de colère pour certains téléspectateurs. Mais Brown comprend que cela est fait à des fins dramatiques.

Comme cité par Motorsport.com, Brown a déclaré: «[Look at] Top Gun. Vous le regardez, et je suis sûr que tous les pilotes de chasse ont dit: « Vous ne pouvez pas faire cela dans un avion à réaction », mais c’était un excellent film.

«Alors, bien sûr, nous tous qui vivons dans le sport savons que Carlos et Lando avaient une excellente relation, et il n’y avait pas le genre de tension dépeinte là-bas.

«Chaque fois que vous entrez dans une émission de télévision, ils vont créer des divertissements que nous connaissons tous dans le paddock, peut-être que ce n’était pas tout à fait comme ça.

«Mais je pense que ça va, et je pense que ce qui est le plus important, c’est qu’il a fait des choses merveilleuses pour attirer de nouveaux fans à travers le monde. Nous sommes donc très favorables à Netflix et à ce qu’ils essaient d’accomplir, même s’ils prennent un peu de licence créative ici et là. »

Le spectacle dans les coulisses était révolutionnaire pour le sport, donnant aux supporters une occasion qu’ils n’avaient jamais eue auparavant d’avoir un aperçu de ce qui se passe dans le paddock, ainsi que d’en apprendre davantage sur les personnes impliquées dans la Formule 1.

Malgré leur traitement de l’équipe McLaren, Brown ne tarissait pas d’éloges sur le service de streaming.

«Je pense que Netflix a été formidable pour la F1», a-t-il ajouté. «C’est la tendance numéro un.

«Je pense que c’était le numéro un dans 25 pays. Je pense donc que l’objectif principal de Netflix est de divertir et d’amener de nouveaux téléspectateurs en F1. Et je pense que c’est décuplé, ce qui est génial.

