Zak Brown demande le maintien du DRS sur les voitures 2022

in

Zak Brown, le PDG de McLaren, a exprimé son soutien au DRS pour qu’il reste dans la Formule 1 lorsque la nouvelle ère du sport commencera l’année prochaine.

Les grands changements réglementaires sont conçus pour rendre le système de réduction de la traînée inutile, étant destiné à faciliter le suivi et le dépassement des voitures.

À terme, il est prévu de supprimer le DRS, qui fonctionne via l’ouverture d’un volet dans l’aile arrière activé par le conducteur. Il ne peut être utilisé dans les courses qu’à moins d’une seconde de la voiture précédente sur le circuit, tel que chronométré à un point de détection.

À l’heure actuelle, il n’est pas clair s’il sera retenu pour 2022 car il n’y a eu aucune confirmation de toute façon jusqu’à présent.

Cependant, le prototype de la voiture de l’année prochaine qui a été présenté au Grand Prix de Grande-Bretagne ne comportait pas d’actionneur DRS, ce qui laisse penser que l’aide au dépassement pourrait être supprimée pour la saison prochaine.

Zak Brown, le PDG de McLaren, espère que le DRS restera jusqu’à ce qu’il soit prouvé que les nouvelles voitures améliorent vraiment la qualité de la course comme on s’y attend.

Vérifiez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

“Ce qu’on m’a dit, à la fois au sein de mon équipe et des autres, c’est que tout le monde pense que cela fonctionnera”, a déclaré Brown, cité par Motorsport-total, à propos du potentiel d’opportunités de dépassement avec les nouvelles voitures.

« Mais nous ne le saurons pas avant d’être en piste, donc je pense que c’est une bonne idée de garder DRS pour le moment.

« Ensuite, nous devrions, comme pour les qualifications de sprint, laisser les voitures partir et voir« ça a fonctionné comme prévu ? » a-t-il besoin d’ajustements ? ; ont-ils besoin de DRS ? ; en avons-nous besoin pour une période plus courte ou plus longue ?’

« Au départ, nous ne travaillons qu’avec des données, des dessins et des aides visuelles. Mais jusqu’à ce que nous soyons sur la piste, nous ne savons pas.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, est un défenseur du DRS car il pense qu’il a amélioré l’expérience visuelle des fans de F1 depuis son introduction en 2011.

« Le DRS a été introduit parce que les voitures étaient si efficaces sur le plan aérodynamique et si proches en termes de performances que vous ne pouviez pas suivre », a déclaré l’Autrichien.

« C’est un outil aérodynamique qui, je pense, a rendu le sport plus attrayant. Mais à l’avenir, lorsque vous pourrez à nouveau mieux suivre, alors le DRS sera superflu.

“Aujourd’hui, cependant, c’est une partie fantastique du spectacle.”