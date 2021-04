Zak Brown demande le passage immédiat au scrutin secret

Zak Brown a appelé à ce que le vote se déroule au scrutin secret lors des réunions de la Commission F1 pour préserver l’indépendance des équipes.

Le PDG de McLaren a exprimé sa vision de l’avenir de la Formule 1 dans un article sur le site Web de son entreprise intitulé “ Nous devons continuer à changer ”, détaillant ce qu’il considère comme les priorités du sport.

Brown n’est pas satisfait des «affiliations d’équipes» par lesquelles un constructeur géant amène une ou deux petites équipes rivales sous son égide par le biais de la fourniture de moteurs, de partenariats techniques ou même de leur prêt de pilotes.

Mercedes, avec Aston Martin et Williams, et Ferrari, avec Alfa Romeo et Haas, en sont les exemples actuels.

Brown, cependant, n’est pas un fan du concept et a été particulièrement franc l’année dernière à propos de la fureur dans laquelle Racing Point a été puni pour avoir copié les conduits de frein arrière de Mercedes.

Le Californien estime que si des votes secrets étaient introduits, cela donnerait aux équipes la confiance nécessaire pour soutenir des idées basées sur leur propre point de vue plutôt que d’être perçues comme faisant la bonne chose.

«La montée des affiliations d’équipe est devenue malsaine pour notre sport», a déclaré Brown. «Ce n’est pas dans l’intérêt de la concurrence si deux rivaux, voire trois, partagent leurs actifs et s’alignent stratégiquement.

«L’un des principes fondamentaux de la Formule 1, contrairement aux autres séries de courses monotypes, est une compétition ouverte entre constructeurs.

«Je ne souhaite pas voir le nombre d’équipes en F1 diminuer, mais les affiliations aux équipes restent un problème car elles ne favorisent pas des règles du jeu équitables. C’est là que de nouveaux changements doivent être apportés à la gouvernance de la Formule 1.

«Il y a toujours eu des conflits d’intérêts en Formule 1 et il est peu probable que cela change de si tôt, il est donc encore plus important que la F1 et la FIA, qui n’ont pas d’autre programme que le succès du sport dans son ensemble, appellent les coups dans le meilleur intérêt de F1 et ne pas être bloqué et ralenti à chaque virage.

«Actuellement, les décisions concernant l’avenir du sport peuvent être interrompues par une minorité, plutôt que par la majorité, et elles sont encore faussées par le pouvoir de vote de certaines équipes en faveur de leur partenaire affilié.

«Il y a même eu des cas où une équipe affiliée, pour satisfaire son plus gros partenaire, a voté en faveur d’un net désavantage pour elle-même.

«Ce n’est pas du sport. Cela ne met pas les fans en premier. C’est une situation à laquelle il faut remédier et nous demandons donc que le vote au scrutin secret soit mis en œuvre dans toutes les réunions de la Commission F1 avec effet immédiat. »

