Zak Brown pense que les sanctions infligées en Autriche étaient « insensées » et créent un mauvais précédent pour l’avenir.

Au début du Grand Prix d’Autriche, Lando Norris a reçu une pénalité de cinq secondes pour avoir apparemment forcé Sergio Perez à sortir de la piste en défendant sa position, tandis que le Mexicain a subi le même sort deux fois plus tard en combattant Charles Leclerc.

Il a été largement ressenti, tant par les pilotes que par les spectateurs, que les décisions prises par les commissaires sportifs étaient trop dures et décourageaient les courses difficiles.

Brown partage ce point de vue et pense que cela crée un précédent qui n’est pas bon pour le sport.

« L’alternative maintenant est que vous avez créé le précédent pour tout ce que vous avez à faire est de vous lever aux côtés de quelqu’un, puis ils doivent s’arrêter pour vous. Et je pense que ça va devenir très difficile de courir de cette façon », McLaren Le PDG a dit Motorsport.TV.

«Je pensais que c’était un non-sens. Je pense que depuis que je suis dans la course automobile, c’est-à-dire environ 35 ans maintenant, quand vous allez faire un dépassement à l’extérieur, certainement lors d’un premier tour, je pense que c’est « passer à l’esprit ».

« Depuis 50 ans, ce sont des courses de roue à roue formidables. Mais vous vous exposez au risque de manquer de place à la sortie. J’ai trouvé que c’était une course formidable, ferme et dure. Et je pense que parfois, nous devons laisser les pilotes courir.

“Nous devons nous assurer qu’ils font des choses sûres et qu’ils conduisent dans les limites, mais de tous ceux avec qui j’ai parlé, je ne pense pas qu’il y ait un pilote de voiture de course dans le monde qui ne pense pas que c’était juste bonne course propre. Et si vous allez faire une passe à l’extérieur, ou essayer, vous courez ce risque.

Saluez Lando ! Mega drive pour terminer P3 au GP d’Autriche. Super travail de Daniel pour le ramener à la maison dans P7. Bravo @McLarenF1 team 👊 pic.twitter.com/B8hkpr5f0B – Zak Brown (@ZBrownCEO) 4 juillet 2021

Brown estime que ces sanctions sont les dernières d’une longue série de mesures qui ont sur-réglementé le sport ces derniers temps, et que les choses allaient mieux il y a cinq ans à cet égard.

“La course automobile existe depuis longtemps et nous n’avons eu ces pénalités que récemment”, a ajouté l’Américain.

« D’après ce dont je me souviens de mes années d’enfance après la F1 et toutes sortes de courses automobiles, la course a été formidable, elle a été difficile, vous avez eu des incidents.

« Mais vous savez, ces pénalités de cinq secondes parce que vous n’avez pas laissé assez de place à quelqu’un, elles n’existaient pas il y a 5/10/15 ans, et la course s’est très bien passée. Je ne sais donc pas pourquoi nous avons dû en quelque sorte surréglementer l’activité en piste.

“Certainement si quelqu’un fait quelque chose de dangereux [it is justified], mais je ne considérais certainement pas ce mouvement comme dangereux du tout. C’était juste une bonne course.

