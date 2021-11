Alors que Mercedes continue de faire face à des inquiétudes quant à la fiabilité de son système hybride, Zak Brown affirme que les résultats de 2021 « montrent » que Mercedes traite ses clients de manière égale.

McLaren est revenu au pouvoir de Mercedes pour le championnat de cette année, l’équipe de Woking se séparant de Renault.

Alors que l’on craignait que le changement de fournisseur de moteurs ne frappe durement l’équipe, car les équipes étaient limitées dans ce qu’elles changent avec leurs voitures entre la fin de 2020 et le début de 2021, McLaren a maintenu le P3 qu’ils ont obtenu la saison dernière.

L’équipe a plus de podiums que toute autre équipe à l’exception de Mercedes et de Red Bull et est également l’une des deux seules équipes en dehors des deux premières à avoir remporté un grand prix cette saison. La victoire de Daniel Ricciardo en Grand Prix d’Italie, une course dans laquelle Lando Norris était P2, est le seul 1-2 qu’une équipe a réussi cette saison.

Mais alors que les résultats se sont bien passés pour McLaren, ils ont des problèmes de fiabilité en ce qui concerne le moteur Mercedes.

Ricciardo est passé à sa quatrième série de composants, l’Australien prenant une pénalité sur la grille au Grand Prix des États-Unis, tandis que Norris en est à sa troisième et pourrait encourir une pénalité avant la fin de la saison.

Le travail d’équipe fait que le rêve fonctionne !🤜🤛 Message d’appréciation pour Lando Norris, qui a eu une conduite très mature au GP d’Italie pour garantir à McLaren une finition 1-2🏆 Il a également réalisé son meilleur résultat en carrière👏 #F1 pic.twitter.com/I0wo7ur94n – PlanetF1 (@Planet_F1) 14 septembre 2021

McLaren a jusqu’à présent été épargné par les problèmes de l’équipe d’usine de Mercedes, l’équipe de Brackley ayant placé un sixième ICE dans la voiture Valtteri Bottas – le plus grand nombre de pilotes cette année – tandis que Lewis Hamilton en est à son quatrième.

Brown insiste sur le fait que McLaren est « très heureux » avec Mercedes malgré ces inquiétudes persistantes.

« Mercedes a été un excellent partenaire », a déclaré Brown.

« Ils ont certainement rencontré et dépassé nos attentes. Ils nous ont aidés à recommencer à gagner des courses et à marquer des podiums. Notre fiabilité a été très bonne.

« Je sais qu’ils ont eu leurs défis. Je pense qu’il y a des éléments qui entrent dans la fiabilité qui ne sont pas nécessairement exclusivement l’unité de puissance – c’est la conception de la voiture, c’est le refroidissement, c’est l’emballage.

« Donc, tout ce que je peux faire, c’est parler de l’expérience de McLaren, c’est-à-dire que nous faisons un excellent parcours avec Mercedes. Ils ont un palmarès incroyable.

« Bien sûr, nous sommes toujours préoccupés par tout en ce qui concerne la fiabilité, cela n’est pas exclusif au groupe motopropulseur.

« Mais nous sommes très satisfaits de Mercedes, et leurs antécédents parlent d’eux-mêmes, donc nous ne craignons pas qu’ils ne maîtrisent pas le problème, et nous n’avons pas rencontré beaucoup de problèmes qu’ils ont rencontrés. «

Du Grand Prix d’Italie 1-2 de McLaren aux problèmes de fiabilité du moteur Mercedes, Brown estime que c’est la preuve que l’équipe de Woking reçoit un traitement égal à l’équipe d’usine de Mercedes.

« Ce que cela montre », a-t-il poursuivi, « pour ceux qui s’inquiètent de savoir si vous pouvez obtenir un équipement égal en tant qu’équipe cliente, nous l’avons démontré et Mercedes a démontré que la réponse est oui. »

McLaren a 3,5 points d’avance sur Ferrari dans la bataille pour le meilleur du reste dans le championnat des constructeurs de cette année.