Zak Brown: IndyCar et F1 peuvent partager des idées télévisées

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, estime que la Formule 1 et IndyCar peuvent apprendre les uns des autres en matière de couverture télévisée.

La Formule 1 n’est certainement pas restée immobile lorsqu’il s’agit d’essayer d’améliorer l’expérience de visionnage de son public.

Ces dernières années, les graphiques de données sont devenus un élément clé des émissions, tandis que la radio entre la FIA et les équipes est maintenant diffusée sur le flux télévisé.

Cependant, de nombreuses critiques ont été adressées à la couverture télévisée du Grand Prix de Monaco où plusieurs moments clés du week-end de course ont été manqués, y compris de très mauvais choix de timing lors du passage à une caméra différente.

Le flux mondial est envoyé aux différents diffuseurs mondiaux (bien que pour Monaco, l’ACM était en charge de la diffusion), et Brown estime que la couverture télévisée de la Formule 1 est en fait très forte, louant le travail de Sky.

Cela étant dit, il pense qu’il existe des domaines dans la couverture de l’IndyCar et de la Formule 1 qui pourraient être améliorés en prenant une idée de l’autre.

«Si vous regardez les émissions de Sky sur la Formule 1 et voyez comment elles racontent l’histoire à travers les données – très franchement, une course IndyCar est souvent plus spectaculaire – et ensuite quand vous voyez comment la Formule 1 peut montrer qu’un week-end de Formule 1 est également très excitant, les émissions en font une histoire assez excitante », a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«Je pense qu’il y a encore place à l’amélioration [for IndyCar].

«En même temps, il y a des choses comme la caméra du casque [in IndyCar], ce qui est vraiment fantastique et que la Formule 1 devrait également adopter. Je suis donc dans la position privilégiée de voir les deux et je pense que les deux parties doivent apprendre l’une de l’autre.

Brown a déclaré qu’il regardait récemment IndyCar avec le pilote McLaren F1 Lando Norris et le commentateur de Sky F1 Martin Brundle.

Avec cinq gagnants différents dans les cinq premières courses, il ne peut y avoir aucune critique de la qualité de la course, et Brown apprécie le travail de commentaire, mais il est revenu à l’idée d’IndyCar nécessitant plus de données incorporées dans les émissions.

«Si vous regardez où le sport peut encore progresser, je pense que la façon dont l’histoire est racontée peut être améliorée grâce à davantage de données», a-t-il expliqué.

«J’ai regardé la dernière course avec Lando [Norris] et Martin Brundle. Les commentateurs vont très bien, la qualité de la diffusion est excellente, il en va de même pour la course elle-même. Mais il manque un peu de données. »

