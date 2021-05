Zak Brown: la décision de fabrication du moteur Red Bull est “ très, très courageuse ”

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a qualifié le choix de Red Bull de fabriquer ses propres moteurs à partir de 2022 de «très, très courageux» – mais cela pourrait fonctionner pour eux.

Red Bull assumera la propriété intellectuelle de Honda lorsqu’ils quitteront le sport à la fin de 2021, la société japonaise affirmant qu’elle aide autant que possible l’équipe à préparer les moteurs 2022, l’incorporation d’un nouveau carburant nécessitant changements internes dans le bloc d’alimentation lui-même.

Brown pense qu’un certain nombre de facteurs ont joué un rôle pour permettre à Red Bull de créer ses propres moteurs, avec une période intérimaire de réglementation gelée avant un changement à grande échelle prévu en 2025.

“Je pense que leur décision est très, très courageuse”, a déclaré Brown aux journalistes au Portugal. «Je pense que cela pourrait certainement réussir. Red Bull est une excellente organisation de course avec beaucoup de ressources.

«Mais je pense que si le gel des moteurs n’avait pas eu lieu, je ne suis pas sûr qu’ils auraient pris en charge le projet, car cela nécessiterait simplement des tonnes de ressources de développement continu qui pousseraient probablement cela au-delà de la faisabilité financière.

«Je pense donc que c’était bien que nous soyons arrivés à un endroit où les règles ralentissent les dépenses.

«Ce n’est pas sans risques. Je pense que mettre sur pied une organisation comme celle-là, avec des centaines d’employés, vous savez, c’est beaucoup de travail à ajouter à votre assiette. Cela étant dit, ils semblent embaucher des personnes très talentueuses. »

Brown a ajouté que McLaren ne ferait pas un pas dans la fabrication de ses propres moteurs dans un proche avenir, mais a déclaré que Red Bull aurait pu le faire lui-même en raison de la quantité d’informations dont ils hériteraient lors du processus de création de Red Bull. Groupes motopropulseurs à partir de 2022.

Cependant, si Honda n’avait pas quitté la Formule 1, il pense que l’équipe n’aurait pas été en mesure de faire démarrer son moteur à partir de rien.

«En raison de la façon dont ils ont pu reprendre un moteur existant et de nombreuses adresses IP et infrastructures, cela les a rendus beaucoup plus rentables que de partir de zéro», a poursuivi le PDG de McLaren.

«Je ne vois pas McLaren faire des moteurs de sitôt, car je ne pense pas que Red Bull se serait déplacé dans l’espace moteur s’il avait eu cette opportunité de décoller là où Honda s’était arrêté, s’est présenté.

