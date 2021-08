Zak Brown : La finalisation du calendrier est devenue un “jeu d’échecs”

Zak Brown a suggéré qu’une “variété de scénarios” est sur la table alors qu’un “jeu d’échecs” de finalisation du calendrier 2021 F1 a lieu.

Au-delà de septembre, le reste du programme prévu de 23 courses pour cette saison est entouré de doute alors que la pandémie mondiale continue de faire rage.

Le triple titre européen juste après la pause estivale des Grands Prix de Belgique, des Pays-Bas et d’Italie devrait se poursuivre, avec des foules de tailles variables.

La Russie le 26 septembre devrait également aller bien, mais c’est ce qui se passe après qui fournit l’énigme.

La pièce problématique la plus immédiate du puzzle est les Grands Prix de Turquie et du Japon les deux premiers week-ends d’octobre.

La Turquie figure sur la liste rouge des voyages au Royaume-Uni et, la course ayant déjà été ajoutée et supprimée une fois du calendrier cette année, sa date du 3 octobre dépend du Japon une semaine plus tard, car sinon cela signifierait une mise en quarantaine à l’hôtel pour la plupart des équipes arrivant à la maison.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Une décision concernant le Japon était attendue d’ici la fin des Jeux olympiques de Tokyo, mais n’a pas encore été annoncée. Le fait que les Jeux olympiques se soient déroulés avec assez de succès dans les circonstances pourrait aider la cause du Grand Prix.

Il y a aussi des problèmes concernant le triple en-tête américain des États-Unis, du Mexique et du Brésil. Ces deux derniers pays figurent également sur la liste rouge du Royaume-Uni, tandis que la ville d’Austin, au Texas, qui organise le Grand Prix des États-Unis, vient de porter sa menace de risque de coronavirus au plus haut niveau après avoir mis en garde contre une “catastrophe” alors que les hôpitaux sont inondés. .

Brown, le PDG de McLaren, cité par The Guardian, a déclaré : « J’entends beaucoup de scénarios de programmation différents. Je pense que la réalité est que personne ne le sait probablement définitivement.

«Je pense que c’est un peu un jeu d’échecs sur ce qui se passe sur ce marché et ça va sur la liste rouge, ou ce que vous avez, et il y a un effet domino. J’ai entendu une variété de scénarios.

Il reste encore un écart au calendrier en raison de l’annulation du Grand Prix d’Australie, qui avait été reprogrammé pour le 21 novembre.

Il reste possible que la campagne puisse encore se terminer par un « swing au Moyen-Orient » complet comprenant cinq courses – une nouvelle au Qatar, ce qui semble de plus en plus probable, une visite supplémentaire à Bahreïn, un double titre potentiel sur le nouveau circuit urbain de Arabie saoudite et enfin la finale désormais traditionnelle à Abu Dhabi.