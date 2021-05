Zak Brown: Lewis Hamilton a eu “ une conduite facile ” en dehors de 2016

Zak Brown a parlé de la bonne rivalité de Lewis Hamilton et Max Verstappen pour la F1, affirmant que le champion du monde avait eu une barre «facile à conduire» la saison 2016.

Hamilton a remporté six des sept derniers championnats du monde, seul son coéquipier de Mercedes, Nico Rosberg, l’a battu au cours d’une saison à l’ère du turbo hybride, en 2016.

Avec les performances améliorées de Red Bull et les références apparemment uniformes des deux voitures les plus rapides de la grille, la perspective d’une bataille d’une saison entre deux des pilotes les plus talentueux de Formule 1 a été le principal sujet de discussion dans le sport en 2021.

Le PDG de McLaren estime cependant que ce n’est qu’une «question de temps» que les prétendants au championnat se heurteront sur la bonne voie, ce qui, espère-t-il, permettra à sa propre équipe de capitaliser à un moment donné de la saison.

«Je pense que les rivalités sont excellentes pour le sport et que ces deux gars y participent, c’est bien», a déclaré Brown lors du lancement de la livrée rétro Gulf unique de McLaren pour le Grand Prix de Monaco ce week-end.

J’espère qu’à un moment donné au cours d’un an, cela nous créera une opportunité, car je pense que ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce qu’ils soient tous les deux déterminés à ne pas abandonner le virage 1 et à ne pas en sortir.

Hamilton a remporté trois des quatre courses jusqu’à présent cette saison, Verstappen remportant la victoire au Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola en avril, et le Néerlandais a terminé deuxième du Britannique à chacune de ses victoires.

Les deux ont eu des batailles sur piste dans toutes les courses jusqu’à présent, Brown pensant que la «course facile» de Hamilton est terminée avec l’émergence des titres de Verstappen qui défient le titre.

«Je pense que c’est génial pour la F1», a ajouté Brown. «Lewis a eu une sortie assez facile, à part son an avec Nico [Rosberg].

«Je pense donc que c’est une grande rivalité. Je pense que Max a poussé Lewis à se mobiliser, non pas qu’il ait besoin de beaucoup de renforcement. Mais il est définitivement sur son match A.

«Je pense qu’il est clair que Lewis est un pilote très intelligent. Vous pouvez juste le voir assis là en train d’attendre de frapper et il n’est pas trop impatient. Je pense que c’est son expérience qui passe.

