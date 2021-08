Zak Brown: McLaren a plus de mal à combler l’écart de performance lors de la P3

in

Le PDG de McLaren, Zak Brown, pense qu’il devient plus difficile de réviser les meilleures voitures lorsqu’elles sont juste derrière elles dans le développement, par rapport à se déplacer au milieu de terrain.

L’équipe de Brown a fait des progrès constants vers l’avant ces dernières saisons, après avoir pris la troisième place du championnat des constructeurs la saison dernière et se battre à nouveau contre Ferrari pour la même position cette année après avoir été tout en bas en P9 en 2017.

Brown a déclaré précédemment qu’il n’y aurait “aucune excuse” si McLaren ne défiait pas en tête du peloton d’ici 2024, ajoutant que l’équipe se tourne vers le moyen terme pour atteindre ses objectifs plutôt que de parvenir à une solution rapide.

« Je pense que nous allons dans cette voie. Quand je suis arrivé, nous sommes passés du neuvième au sixième [place], puis quatrième et troisième. Et maintenant, nous sommes à la troisième place », a déclaré Brown, cité par l’édition française de Motorsport.com.

« Cela devient plus difficile lorsque vous vous rapprochez de la tête, donc je ne pense pas que ce sera [second then first]. Ce serait bien, mais je ne pense pas que cela arrivera.

Accueil. pic.twitter.com/ockyxPfMjU – McLaren (@McLarenF1) 20 août 2021

Démarquez-vous de la foule avec les produits McLaren via la boutique officielle de Formule 1

McLaren a beaucoup investi ces dernières années pour se hisser en tête du peloton, avec des modifications apportées à son usine et la construction d’une nouvelle soufflerie qui devrait être achevée en 2024.

Jusque-là, cependant, le PDG de l’équipe pense qu’ils devront tirer le meilleur parti de ce qui est à leur disposition. Compte tenu des restrictions entourant le nouveau règlement technique, il estime également qu’une répétition d’une équipe performante au-delà de ses moyens pourrait ne pas se produire de la même manière en F1 à l’avenir.

“Bien que nous ayons maintenant les ressources annuelles pour rivaliser avec les autres, nous sommes en retard dans notre infrastructure”, a expliqué Brown. « Bien que nous ayons abandonné l’investissement, cela prendra juste du temps, en particulier avec la soufflerie.

« Mais à notre avis, nous n’aurons pas vraiment rattrapé notre infrastructure avant la présentation de la voiture 2024. Jusque-là, nous ferons de notre mieux avec l’équipement dont nous disposons, mais jusqu’à ce que nous nous rattrapions, je pense qu’il est difficile de penser que nous pouvons battre ces gars dans un combat en tête-à-tête.

«Mais nous ferons de notre mieux et on ne sait jamais avec la nouvelle formule qui réussira et qui échouera.

“Vigueur [GP] clairement joué au-dessus de leur niveau quand ils ont remporté le championnat [in 2009] et ils n’étaient pas l’équipe la plus ingénieuse.

“Mais je pense aussi que les règles sont tellement plus strictes maintenant qu’il sera plus difficile d’obtenir un avantage aussi clair. Nous ferons de notre mieux, mais nous devons nous attendre à ce que les choses deviennent plus difficiles à partir de maintenant. »