Zak Brown : Monza est mon “jour le plus fier de la course automobile”

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a déclaré que le doublé de l’équipe au GP d’Italie était au sommet de ses meilleurs moments en course.

Ce fut une performance phénoménale tout au long du week-end de course pour McLaren, avec les graines semées en qualifications Sprint alors que Daniel Ricciardo assurait un départ en première ligne.

Il ferait ensuite sauter l’ancien coéquipier de Red Bull, Max Verstappen, pour prendre la tête du Grand Prix d’Italie, offrant une performance solide à partir de là.

Après avoir absorbé la pression initiale de Verstappen, un mauvais arrêt au stand puis un accident de fin de course retireraient Verstappen de l’équation, laissant Ricciardo terminer ce qu’il avait commencé après le redémarrage et remporter la victoire en Formule 1 pour la première fois depuis Monaco 2018.

Lando Norris se fraye ensuite un chemin jusqu’à la P2, ce qui en fait le premier doublé de McLaren depuis Canada 2010.

Ce fut un énorme sommet pour McLaren dans sa lutte pour remonter sur la grille, couronnée par un « shoey » de Ricciardo sur le podium.

Et tandis que Norris n’est pas encore prêt pour l’un de ceux-là, Brown a déjà oublié le goût de ce champagne, mais se souviendra toujours de cette occasion comme du point culminant de sa carrière en course automobile.

Revisitant ce qu’il ressentait alors qu’il renversait la tête et buvait pendant que Ricciardo vidait sa botte remplie de champagne sur son visage, Brown a déclaré à The Tribune: “C’était comme être frappé par une vague, et vous êtes coincé sous la vague, c’est un peu ce que c’était, et nous nous amusions tellement.

« Nous étions comme trois jeunes de 12 ans sur un podium, mais quel goût a le champagne sorti d’une chaussure ? Je ne me souviens pas.

“Ce dont je me souviens, c’est que c’était définitivement mon jour le plus fier en course automobile.”

Il aurait été difficile de trouver un fan de F1 qui ne ressente pas une grande joie pour McLaren et son exploit à Monza, et selon les données de la Formule 1, Brown a déclaré que McLaren était «l’équipe la moins appréciée et nous étions dans les trois meilleures équipes appréciées. “

“J’aimerais que tout le monde fasse de McLaren son équipe préférée, mais nous pouvons accepter que nous ne soyons pas détestés”, a-t-il ajouté.

«Je pense que si vous vous amusez, alors les gens aiment ce qu’ils font et ils travaillent bien ensemble et ils sont ouverts et ils sont honnêtes et ils travaillent très dur.

“J’aime m’amuser. Et j’aime gagner. Si nous pouvons faire ces deux choses en même temps, c’est une bonne journée.

McLaren peut-elle rester en tête après le succès de Monza ?