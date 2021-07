Zak Brown pilotera la Lotus 79 d’Andretti à Silverstone

Le PDG de McLaren, Zak Brown, va conduire la Lotus 79 dans laquelle Mario Andretti a remporté le titre 1979 à Silverstone ce week-end.

Brown possède une vaste collection de voitures historiques qui comprend des joyaux tels que la McLaren MP/6 1991 d’Ayrton Senna et la Williams FW11B 1987 de Nigel Mansell.

Parmi eux se trouve également la célèbre Lotus noir et or d’Andretti, que l’Américain considère comme l’une des voitures les plus connues de la course automobile pour son succès et son look.

“Il y a tellement de choses intéressantes à propos de la Lotus 79”, a-t-il déclaré selon f1i.com.

« Un, il a remporté le championnat ; deux, il a remporté le championnat dans les mains de Mario Andretti.

« Je ne pense pas qu’il y ait eu de livrée plus emblématique que la JPS Lotus. Et puis il y a Colin Chapman, qui avec cette Lotus 78 et la précédente est devenu le premier à exploiter correctement les effets de sol en F1.

“C’est l’une des voitures les plus célèbres des courses de Grand Prix.”

Super excité de conduire ma @MarioAndretti 1978 Lotus 79 @SilverstoneUK ce week-end pour la démonstration du 70e anniversaire du GP de Grande-Bretagne. Génial de rattraper la légende lui-même au Goodwood Festival of Speed ​​avec le département @UnitedAutosport Historic Motorsport https://t.co/xxOSiAQ4cO – Zak Brown (@ZBrownCEO) 14 juillet 2021

Super excité de conduire ma @MarioAndretti 1978 Lotus 79 @SilverstoneUK ce week-end pour la démonstration du 70e anniversaire du GP de Grande-Bretagne. Génial de rattraper la légende lui-même au Goodwood Festival of Speed ​​avec le département @UnitedAutosport Historic Motorsport https://t.co/xxOSiAQ4cO – Zak Brown (@ZBrownCEO) 14 juillet 2021

Cependant, il ne laisse pas seulement la voiture se perdre dans son garage.

Le patron de McLaren l’a récemment fait entièrement restauré et il était exposé à Goodwood le week-end dernier dans toute sa splendeur où il a fait la célèbre course de côte.

Brown lui-même sera à Silverstone, au volant dans le cadre d’une exposition spéciale célébrant les voitures classiques de la première course de F1 à avoir lieu à Silverstone en 1951.

“Ce sera un événement incroyable au Grand Prix de Grande-Bretagne cette année”, a-t-il ajouté.

« Participer à la démonstration du 70e anniversaire des voitures historiques est un véritable honneur et avoir un circuit complet de fans va en faire un méga week-end.

“J’ai hâte de prendre le volant de ma Lotus 79 sur l’incroyable circuit de Silverstone.”

Ferrari se lancent également dans l’action en ce qui concerne les voitures classiques, avec Charles Leclerc au volant de la challenger de 1951 de l’équipe, la 375 F1, pour marquer le 70e anniversaire de leur première victoire en Formule 1, offerte par Jose Froilan Gonzalez à Silverstone.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !