Zak Brown propose un test en voiture McLaren F1 dans son dernier pari pilote

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a offert au pilote d’IndyCar Patricio O’Ward la chance de tester une voiture de F1 à la fin de la saison – s’il gagne cette année aux États-Unis.

O’Ward conduit pour Arrow McLaren en IndyCar – l’équipe sœur de l’opération F1 de McLaren – et le Mexicain de 21 ans est à la recherche de sa première victoire dans la série, après avoir terminé quatre fois sur le podium.

Dans un clip vidéo publié sur le fil Twitter d’Arrow McLaren SP, O’Ward entre dans un camping-car et trouve Brown assis là à l’attendre.

«J’ai donc eu une idée», a déclaré Brown. «Vous en avez déjà un troisième [place], vous avez déjà une seconde, donc si vous en gagnez une, je parlerai à Andreas [Seidl, McLaren’s F1 team principal], nous vous mettrons dans la voiture de F1 à la fin de l’année après Abu Dhabi – mais vous devez la gagner.

Un “Let’s gooo” a suivi de O’Ward, qui a ajouté: “Je vais vous remporter votre victoire, j’espère que plusieurs victoires – ce serait bien.”

O’Ward est parti en pole et a réalisé le tour le plus rapide de l’ouverture de l’IndyCar en Alabama ce week-end, mais n’a pu gérer que P4 dans un champ qui contenait six anciens pilotes de F1, dont Romain Grosjean à ses débuts en Indy, ainsi que Takuma Sato, maintenant. deux fois vainqueur de l’Indy 500.

On dirait que @ZBrownCEO est d’humeur à faire un autre pari. Si @PatricioOward remporte une course INDYCAR cette saison, qu’y a-t-il sur la table? 🏎🤩 pic.twitter.com/FBPyq0yqt5 – Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) 18 avril 2021

Ce pari fait suite à la promesse similaire de Brown à Daniel Ricciardo que s’il termine sur le podium, il pourra conduire le célèbre Chevrolet Wrangler 1984 de Dale Earnhardt Sr., l’ancien pilote de NASCAR étant également une inspiration de longue date pour l’Australien. car le numéro de course d’Earnhardt est l’une des raisons pour lesquelles Ricciardo conduit avec le numéro 3 sur sa voiture.

Si les deux pilotes gagnent leurs paris respectifs, Brown aura un peu d’organisation à faire pour s’assurer qu’il honore ces paris à la fin de l’année.

Nous attendrons de voir si O’Ward et Ricciardo sont en mesure de livrer la marchandise pour leurs équipes cette saison…

