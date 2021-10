Zak Brown rejette la croyance selon laquelle Lando Norris et Sergio Perez sont des rivaux

in

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a déclaré que son pilote Lando Norris et Sergio Perez de Red Bull ne sont pas rivaux, malgré quelques incidents en 2021.

Alors que la lutte pour les titres 2021 a été entre Mercedes et Red Bull, Norris a également été dans une forme fantastique, se faisant une épine dans le pied des gros frappeurs à plusieurs reprises cette saison.

En cours de route, lui et Perez ont eu plusieurs moments difficiles sur la piste, d’abord en Autriche puis au Grand Prix des Pays-Bas, se sont heurtés à des mots sévères des deux pilotes envers l’autre.

Brown ne pense cependant pas que ces quelques incidents constituent une rivalité.

“[With] Checo [Sergio Perez], je ne pense pas qu’il y ait vraiment de rivalité », a déclaré Brown à ESPN.

«Je pense qu’ils ont eu quelques choses. Mais si vous me demandez, qui est le rival de Lando ? Je ne dirais pas que c’est Checo.

«Je pense qu’il s’agissait d’incidents de course. Je n’ai pas entendu Lando parler de colère, je ne pense pas qu’une rivalité se forme entre eux.

Norris est déjà monté sur le podium à quatre reprises cette saison, et en Russie menait dans les phases finales avant que lui et McLaren ne soient pris par une forte averse tardive.

Mais McLaren est déjà vainqueur de la course en 2021, grâce à la victoire de Daniel Ricciardo au GP d’Italie, suivi de Norris en P2 pour assurer le premier doublé de McLaren depuis Canada 2010.

Brown a savouré chaque instant des célébrations du podium avec ses pilotes, participant à une chaussure Ricciardo, et c’était une victoire que Brown n’avait pas vu venir.

« Je ne m’attendais pas à gagner en F1 cette année, ou j’ai pensé : si nous voulons gagner, ce sera une course folle avec des voitures de sécurité et des drapeaux rouges », a-t-il admis.

« Je ne nous ai pas vus prendre la tête au premier virage et ne jamais revenir en arrière. »

McLaren est une équipe britannique et l’une des plus performantes de la Formule 1, mais Brown a déclaré que la marque gagnait en popularité dans ses États-Unis natals et sur le continent américain.

Il attribue cela à Drive to Survive, la série documentaire à succès de Netflix qui suit une saison de Formule 1.

«Netflix a beaucoup aidé en Amérique. Je pense que la marque McLaren est beaucoup plus forte et nous avons un niveau d’attention plus élevé qu’il y a deux ans », a confirmé Brown.