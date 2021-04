Zak Brown dit que lui et McLaren s’attendent à ce que quelques courses soient retirées du calendrier 2021 en raison de la pandémie.

Cette campagne est actuellement programmée pour être la plus grande jamais réalisée en Formule 1, avec un total record de 23 courses.

Cependant, la pandémie a déjà obligé le Grand Prix d’Australie à être déplacé en novembre et les courses au Vietnam et en Chine abandonnant complètement le calendrier, Imola et Portimao intervenant pour les remplacer.

Le sport reste convaincu que, avec les populations qui commencent à être vaccinées, une répétition de 2020, dans laquelle un grand nombre de courses ont été annulées et seulement 17 se sont terminées, ne se produira pas.

Cependant, Brown, qui a récemment encouru la colère de Toto Wolff, n’est pas si sûr que les choses se passeront complètement.

« Nous pensons qu’il va y avoir un impact, le calendrier a déjà été modifié une fois », McLaren Le PDG a déclaré aux journalistes à Bahreïn.

«Je pense que le sport a fait un travail formidable en obtenant 17 courses en six mois. C’est super que nous ayons commencé en mars.

«Je pense que nous allons perdre une course ou deux. Il n’y a pas si longtemps, comme vous le savez tous, le calendrier était de 15, 16, 17 ou 18 courses, donc je pense que si nous pouvons participer à 20 courses sur une saison civile normale, c’est un calendrier de Formule 1 très complet.

Il est cependant optimiste que, avec les vaccins distribués, au moins 20 courses auront lieu cette année.

«Je pense que nous devrons simplement voir comment les choses et les vaccins se dérouleront au cours de l’année et voir quels pays pourraient ou non être touchés», a-t-il ajouté.

«Je suis convaincu que nous participerons à 20 courses sur une période allant de mars à décembre.»

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Des rapports récents ont affirmé que les Grands Prix du Canada et de Sao Paulo pourraient être annulés en raison de la pandémie en cours et que des remplaçants sont actuellement prévus.

Le Grand Prix de Turquie remplacerait apparemment la course de Montréal, ce qui serait sans aucun doute un choix populaire compte tenu de la qualité de la course à Istanbul Park la saison dernière.

Au lieu de courir au Brésil, le sport reviendrait là où la saison a commencé, Bahreïn, en utilisant à nouveau son tracé extérieur plus court comme il l’a fait en 2020.

Avec des restrictions de voyage locales en place au Canada et au Brésil, qui ont subi les décès quotidiens les plus élevés au monde depuis le début de la pandémie, de telles décisions semblent de plus en plus probables.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!