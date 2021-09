Zak Brown : Spa « a souligné les défauts de gouvernance de la F1 »

Après un Grand Prix de Belgique ridicule, Zak Brown craint que la « plus grosse erreur » que la Formule 1 puisse commettre serait de ne pas tirer les leçons du week-end de Spa.

La Formule 1 ne s’est pas couverte de gloire au Grand Prix de Belgique lorsque, après un retard de plus de deux heures sous la pluie, le directeur de course de F1, Michael Masi, a envoyé les pilotes pour deux tours traîtres derrière la voiture de sécurité.

Mais ce sont deux tours qui lui permettent de déclarer un résultat, attribuant des demi-points pour ce qui était essentiellement les performances de qualification des pilotes.

Les fans et les pilotes n’étaient pas satisfaits du résultat, ce qui a incité le patron de la F1, Stefano Domenicali, à convoquer une réunion avec les chefs d’équipe pour discuter d’une éventuelle révision des règles.

Mais alors que le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, dit que la F1 devrait “passer à autre chose”, Brown dit pas avant que les leçons ne soient apprises.

“Je suis totalement en désaccord avec respect”, a déclaré Brown à ESPN lorsqu’il a été informé du commentaire de Wolff.

«Je pense qu’il y a énormément d’apprentissage à tirer de ce week-end, sur la façon de gérer le mouillé, comment gérer les règles et les points, comment gérer les fans.

“Je suis très heureux que le leader de notre sport, Stefano, partage le même point de vue selon lequel c’était un résultat inacceptable et a réuni tous les chefs d’équipe en Hollande pour en discuter, pour l’aborder, pour en tirer des leçons, pour répare le.

“Je pense que la plus grosse erreur que nous pourrions commettre serait de ne pas tirer les leçons des erreurs que nous avons commises le week-end dernier.”

Il a ajouté : « Tous les autres événements sportifs seraient reprogrammés… [In F1] tu ne peux pas juste le faire le lundi, tu sais, où sont les marshals ? Et nous faisons voler des trucs pour d’autres courses.

“C’est là que je pense que nous devons apprendre… si nous étions arrivés au Grand Prix et aux futurs Grands Prix avec” dans le cas où cela se produirait, nous ferions ceci, ferions cela “, mais au moment où nous avons réalisé que cette course n’allait pas pour arriver dimanche à 6 heures, il est trop tard pour réagir.

“Dimanche à Spa nous a tous rappelé de manière déprimante que la #F1 est d’abord une affaire et un sport ensuite.” Nos rédacteurs ont rendu leur verdict sur tout ce qui s’est passé au #BelgianGP 👇https://t.co/J2jLaQvQSI pic.twitter.com/EsZDHHdnAq – PlanetF1 (@Planet_F1) 30 août 2021

Le PDG de McLaren estime qu’un défaut qui a été mis en évidence dimanche dernier était la “gouvernance” de la Formule 1.

Bien qu’il pense que les équipes ne devraient pas avoir le pouvoir ultime de passer les appels, leurs voix devraient être entendues.

“Je pense que prendre du recul et revoir le déroulement du week-end est exactement ce que le sport doit faire”, a déclaré Brown. “[The situation showed] un point primordial sur la gouvernance, le fonctionnement du sport et met en évidence certains de ses défauts.

«Ce qui m’est souligné, c’est la gouvernance et la façon dont le sport fonctionne lorsque vous vous retrouvez dans un endroit comme celui-là.

« C’est la même chose, c’est là que la comparaison avec le [2005] Le Grand Prix des États-Unis est. Là, vous avez eu une situation où la FIA, la Formule 1 et les équipes avaient des points de vue différents et à cause de la gouvernance du sport, le résultat final était qu’ils ont en quelque sorte organisé une course, mais ont perdu la base de fans nord-américains pendant 10 ans.

“Donc, bien que les équipes aient la capacité d’être extrêmement myopes, et que cela soit plus important que le Grand Prix de Belgique en général, je pense que la gouvernance et le contrôle du sport doivent être confiés à Stefano car les équipes, malheureusement – pas toutes d’entre eux, mais trop nombreux – ne pensez qu’à ce qui est le mieux pour eux sur le moment et ne pensez pas aux conséquences d’un Grand Prix des États-Unis, où tout le monde a perdu.

« C’est là qu’il y a des similitudes.