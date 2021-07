Zak Brown testé positif au COVID-19

in

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a été testé positif au COVID-19 et n’assistera donc pas au Grand Prix de Grande-Bretagne, a annoncé l’équipe.

Chaque membre du paddock de Formule 1 est tenu de passer plusieurs tests avant les week-ends de course pour minimiser la propagation du virus.

Bien qu’il n’y ait pas eu une énorme quantité de tests positifs au cours de la dernière année, un certain nombre de membres du personnel, y compris les pilotes et les chefs d’équipe, ont été infectés, et Brown est le dernier d’entre eux.

L’Américain est l’un des trois membres McLaren à avoir été testés positifs et ils manqueront désormais tous le week-end de course à Silverstone. Selon l’équipe, les cas sont tous sans rapport.

« McLaren Racing a confirmé aujourd’hui que trois membres de l’équipe, dont le PDG Zak Brown, ont été testés positifs pour covid-19 lors du programme de tests rigoureux de l’équipe avant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Aucun de nos chauffeurs n’est en contact étroit », indique un communiqué de l’équipe.

« Les trois cas ne sont pas liés et sont désormais isolés conformément aux directives du gouvernement. Les opérations de l’équipe pour le Grand Prix de Grande-Bretagne ne sont pas affectées.

