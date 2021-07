Zak Brown “très favorable” à un double titre COTA

in

Zak Brown, PDG de McLaren, serait pleinement derrière le Circuit des Amériques en organisant un deuxième grand prix cette saison.

La perspective de deux courses de Formule 1 sur le site d’Austin a été évoquée en raison de l’incertitude entourant la seconde moitié du programme de cette saison.

Toute décision de créer un programme double sur le circuit du Texas peut dépendre de la possibilité que le Grand Prix du Mexique ait lieu le 31 octobre, une semaine après la course aux États-Unis.

Si le Mexique doit être mis à l’écart, et potentiellement aussi le Brésil le 7 novembre, une décision d’organiser une deuxième course à Austin aurait du sens.

Et pas seulement sur le plan logistique, selon Brown. Le Californien de 49 ans, dont le 50e anniversaire tombe à la date prévue du Grand Prix du Brésil, a déclaré qu’il y aurait des avantages commerciaux importants à participer à une autre course sur le Circuit des Amériques.

« S’il s’avère qu’un deuxième double run [after the Austrian double-header] est nécessaire et les États-Unis peuvent l’organiser, je le soutiens absolument », a déclaré Brown, cité par Motorsport.com. « Les chiffres de croissance de la Formule 1 aux États-Unis sont impressionnants.

“Je comprends [the United States Grand Prix] Est épuisé. Je pense donc que nous pouvons certainement avoir une deuxième course à guichets fermés.

« Si nous en avons l’occasion et que les planètes s’alignent, je serais très favorable à l’organisation de deux courses aux États-Unis. Je pense que nous allons juste renforcer leur élan.

Une partie de la raison de l’essor de l’intérêt pour la F1 aux États-Unis est due aux docuseries Netflix « Drive to Survive », ce qui a également été reconnu par Brown.

“[Drive to Survive] a fait un excellent travail, non seulement pour sensibiliser, mais aussi pour former des fans inconditionnels », a déclaré Brown.

« Nous avions des fans d’une tendance et nous espérions les faire entrer dans la catégorie des fans purs et durs. Grâce à Drive to Survive, j’ai vu des gens passer de “Je n’ai jamais regardé un grand prix de F1 de ma vie” à “Je ne raterai plus jamais une course”.

« Une grande chose la liberté [Media] très tôt, c’était de reconnaître que ce grand sport ne permettait pas aux gens de savoir ce qui se passait dans le paddock, car Drive to Survive est un peu moins concentré sur l’action sur la piste et un peu plus sur l’action en dehors de la piste.

« C’est un sport fascinant, avec sa politique et ses personnalités. Je pense que Drive to Survive a réussi à mettre [F1] sur la carte dans le monde entier et cela semble avoir porté ses fruits aux États-Unis.

