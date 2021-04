Zak Brown veut une troisième course américaine, féru d’Indianapolis

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, aimerait voir trois événements basés aux États-Unis au calendrier de la Formule 1.

La Formule 1 est revenue au pays en 2012 avec un Grand Prix des États-Unis sur le Circuit of the Americas à Austin, au Texas. Le lieu fait partie du calendrier de la Formule 1 depuis, ne manquant que 2020 en raison de la pandémie.

Pour la saison 2022, il y aura au moins une course aux États-Unis après la confirmation du Grand Prix de Miami dans un accord de 10 ans, mais le contrat COTA expire à la fin de 2021.

Brown aimerait cependant voir trois courses aux États-Unis. Il pense que Miami devrait être une destination permanente, mais la COTA et l’Indianapolis Motor Speedway seraient des destinations idéales pour peut-être tourner sur le calendrier si la Formule 1 a du mal à gagner de l’espace.

«J’ai exprimé mon opinion [to Stefano Domenicali, F1 president] que je pense qu’Indianapolis devrait avoir un Grand Prix. Je pense que j’aimerais voir en Amérique trois Grands Prix, mais le calendrier peut ne pas en prévoir trois », a-t-il déclaré au Indianapolis Star.

«J’aimerais en voir un permanent, puis peut-être une rotation. Ensuite, vous obtenez trois marchés, et vous gardez l’enthousiasme et l’excitation si vous avez un peu plus de rareté.

«Je pense que Miami doit fonctionner sur une base annuelle… mais maintenant que (COTA) a été construit, je ne sais pas si elle en a besoin chaque année. Et Indianapolis, parce qu’elle est construite, je ne pense pas qu’elle en ait besoin chaque année. Je pourrais donc voir un scénario où vous êtes allé à Miami, et vous avez tourné Austin et Indy.

«Je pense que ce serait génial. Je pense que tout le monde y gagne.

L’Indianapolis Motor Speedway n’a pas la plus grande histoire en matière de Formule 1. En 2005, seules six des 20 voitures ont pris le départ de la course après le retrait des coureurs Michelin, invoquant des inquiétudes quant au fait que les pneus ne pouvaient pas faire face aux pressions de la course. bancaire.

L’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, est également devenu très frustré par le manque de promotion pour l’événement, selon Brown, qui a déclaré qu’Ecclestone «a même déclaré qu’il voyait d’autres panneaux d’affichage de course encore en place pour d’autres séries de course».

Mais, avec Roger Penske désormais en charge de l’IMS, Brown pense que le site est désormais bien mieux géré et peut organiser un retour pour la Formule 1.

“Je pense que vous devez travailler un peu plus dur parce que les fans ont tellement de possibilités de divertissement”, a poursuivi Brown.

«Mais je pense que Roger ferait ça en un clin d’œil. Je pense que (IMS) est le site sportif le plus célèbre et le plus grand du monde. Je pense que la ville a fait un excellent travail avec le Super Bowl. Il a montré qu’il savait comment organiser des événements de classe mondiale.

«Je dirais, il y a 20 ans, IMS n’avait pas les mêmes compétences de promoteur, si vous voulez, comme il le fait aujourd’hui.»

