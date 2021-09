Zakk Wylde “a chéri chaque instant” qu’il a passé à la maison avec sa famille pendant la pandémie

Dans une nouvelle interview avec New York’s Q104.3 station de radio, Zakk Wylde a parlé de ce que c’était que de revenir sur scène avec SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE pour ses premières performances depuis le début de la pandémie.

“Nous sommes partis pendant 18 mois, ou peu importe, 19 mois, à partir du moment où nous avons fait notre dernier spectacle, qui était avec le chapitre de Milwaukee au Rave – c’était la dernière fois que nous avons fait un ÉTIQUETTE NOIRE spectacle », a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Et je me souviens que nous pensions tous:” Nous allons rentrer à la maison pendant deux semaines, un mois. ” C’était avant que tout le monde ne sache ce qui se passait. On s’est dit “Juste un truc de type précaution”, ou autre chose. Et nous voilà 18 mois plus tard, presque deux ans plus tard. Mais dès que nous avons commencé à jouer, c’était comme tout le monde est rentré chez lui pendant, genre, deux semaines et nous revoilà.

“J’ai chéri chaque moment que j’ai passé à la maison, parce que je suis toujours en tournée”, a-t-il poursuivi. “Cela doit être la plus longue pause que j’ai prise depuis plus de 20 ans. Parce qu’habituellement, quand je suis à la maison, je suis à la maison un petit moment. Et tu n’es vraiment pas à la maison parce que tu travailles sur un enregistrer. Donc tu es en studio 14 heures par jour. Tu as toujours quelque chose à faire. C’était sympa. Je disais [my wife], j’ai dit : ‘Avez-vous déjà couché avec un promeneur de chiens professionnel ? Eh bien, c’est maintenant votre chance, femme. Je m’occupe donc des chiens et, bien sûr, apporte [my son] sabbat à ses cours de Jeet Kune Do, que vous n’avez aucune chance lorsque vous êtes tout le temps sur la route. Mais j’aime monter sur scène tous les soirs et j’aime jouer, et quand je suis à la maison, j’aime être à la maison. Je suis vraiment béni. Mais ces trois spectacles que nous avons fait tout récemment, nous nous sommes bien amusés. C’était génial.”

SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE sortira son 11e album studio, “Doom Crew Inc.”, le 26 novembre via MNRK lourd (Auparavant eOne Musique). L’album sera disponible numériquement sur CD et vinyle, ainsi qu’une édition de luxe comprenant vinyle, CD longbox, cassette et plus encore.

L’album de 12 titres est à la fois un hommage à l’équipe de tournée « premier à saigner, dernier à partir » et un hommage à la légion dont le soutien, qui remonte à 1998, rivalise avec celui de la KISS Armée. Les chansons sont des odes à la fête et au deuil, les bandes sonores aux soirées jubilatoires et aux journées ahurissantes enregistrées dans Wyldele home studio de, le Vatican noir. Sur cet album, Zakk échange des solos et des parties de guitares jumelées avec Dario Lorina, soutenu par le grondement du bassiste de longue date John “JD” DeServio et batteur puissant Jeff Fabb.

SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE prendra la route cet automne le “Doom Trooping Over Amérique du Nord” tournée commençant le 1er octobre à Sacramento à Ace Of Spades avec les ouvreurs NÉCROLOGIE et DENT jusqu’au 28 novembre se terminant à Albuquerque au Sunshine Theatre. Le groupe terminera ensuite la tournée du 27 au 31 décembre avec DENT et SAINT BLINDÉ.



