Zakk Wylde discute du processus d’enregistrement de « Doom Crew Inc. » de la Black Label Society (Vidéo)

Dans la vidéo de cinq minutes ci-dessous, SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE leader Zakk Wylde discute du processus d’enregistrement du nouvel album du groupe, « Doom Crew Inc. » SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRELe 11e LP studio de sortira le 26 novembre via MNRK lourd (Auparavant eOne Musique).

Dans une récente interview avec la station de radio Morristown, New Jersey 105,5 WDHA, Wylde indiqué sur le processus d’écriture de « Doom Crew Inc. »: « La façon dont ça se passe toujours, c’est toujours la musique d’abord et ensuite une mélodie. Et puis je dois trouver quelque chose que je veux chanter. Alors j’écrirai les paroles. C’est généralement toujours comme ça. Et puis, quand tout est fini, alors les solos continuent. La peinture est toute faite, et le solo est le cadre qui va sur la chose. Donc vous pouvez vous asseoir et regarder le tout. C’est la façon dont nous avons à peu près toujours fais-le.

« On a fait le coffret, puis on a fait des vidéos pour ça, et puis, après ça, [my wife Barbaranne] était juste, comme, ‘Peut-être que vous pouvez faire un disque' », se souvient-il. « J’ai dit: ‘Très bien. Aucun problème.’ Alors j’ai dit : ‘Combien de temps avant que les gars sortent ?’ [She said], ‘Vous avez un mois jusqu’à ce que les gars sortent.’ Alors j’étais juste, genre ‘Très bien. Laissez-moi commencer. Alors je prenais juste une tasse de café et je commençais à écrire des riffs. Vous êtes toujours inspiré par — pour moi, c’est toujours le mont Riffmore, qui est CRÈME, MONTAGNE, [LED] ZEPPELIN, [BLACK] SABBAT, VIOLET FONCÉ… Si vous n’êtes pas inspiré par les riffs que ces gars ont créés, c’est comme… Alors je vais juste aller à la pêche et commencer à écrire jusqu’à ce que vous arriviez à quelque chose que vous aimez.

« Ce que nous avons fini par faire [was] suivi d’environ 30 chansons, puis réduit aux 12 que nous avons [on the album], » Zakk expliqué. « C’est drôle, parce que le » Ballade d’adieu « la chose est restée assise Youtube pendant probablement environ 11 ans ou quelque chose comme ça – juste cette bande de musique instrumentale. Et donc j’étais juste, comme, ‘Tu sais quoi ? Laisse-moi juste finir de finir ce truc. Parce que nous avions ce morceau de musique, la progression d’accords que j’ai écrite. Alors je viens de le finir — je viens d’écrire une mélodie, j’ai écrit une chanson avec cette intro. Alors on a fini ce truc. Puis « L’amour règne en bas », la ballade au piano, qui traînait. J’ai écrit ça à propos de ma mère qui est décédée. C’était pendant [the making of Ozzy Osbourne‘s] ‘Cesse de pleurer’, réellement. Je me souviens de nouilles au piano à UN M et j’ai écrit cette chanson. Donc c’était bien de mettre enfin ça sur un album. Mais le reste est tout neuf. « Vous libérer » était à peu près juste à la fin, quand nous suivions tout le reste. Donc, cela est définitivement arrivé tard à la fin de l’ensemble. Mais l’album a probablement presque un an maintenant, puisque nous l’avons enregistré, fini et masterisé et tout comme ça. Mais il est resté dans la boîte jusqu’à maintenant. »

« Doom Crew Inc. » sera disponible numériquement sur CD et vinyle ainsi qu’une édition de luxe comprenant vinyle, CD longbox, cassette et plus encore. L’album de 12 titres est à la fois un hommage à l’équipe de tournée du groupe « premier à saigner, dernier à partir » et un hommage à la légion dont le soutien, qui remonte à 1998, rivalise avec celui de la KISS Armée.

Les chansons sont des odes à la fête et au deuil, les bandes sonores à des soirées jubilatoires et à des journées ahurissantes enregistrées dans Wyldele home studio, le Vatican noir. Sur cet album, Zakk échange des solos et des parties de guitares jumelées avec Dario Lorina, soutenu par le grondement du bassiste de longue date John « JD » DeServio et batteur puissant Jeff Fabb.

« Doom Crew Inc. » liste des pistes :

01. Libérez-vous



02. Détruire et conquérir



03. Tu m’as donné envie de vivre



04. Éternité et un jour



05. Fin des jours



06. Ruines



07. Abandonné



08. L’amour règne en bas



09. Evangile des mensonges



dix. Abri moi



11. Rassembler tous mes péchés



12. Ballade d’adieu

SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE a lancé le « Doom Trooping Over Amérique du Nord » tournée le 1er octobre à Sacramento à Ace Of Spades. Le trek, avec ouvreurs NÉCROLOGIE et DENT, se déroulera jusqu’au 28 novembre et se terminera à Albuquerque au Sunshine Theatre. Le groupe terminera ensuite la tournée du 27 au 31 décembre avec DENT et SAINT BLINDÉ.



