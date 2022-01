Zakk Wylde dit que « c’est vraiment surréaliste » de jouer sur le nouvel album d’Ozzy aux côtés d’Iommi, Beck et Clapton

Zakk Wylde dit que « c’est un honneur » de jouer sur le prochain Ozzy Osbourne album aux côtés de certains de ses guitar heros.

Le guitariste, qui a été membre de Ozzyle groupe solo de pendant 35 ans, a été exclu du LP 2020 du légendaire chanteur de heavy metal « Homme ordinaire », qui était le premier Osbourne effort à produire par Andrew Watt.

Après Ozzy a récemment confirmé que Zakk, Eric Clapton, Jeff Beck et Tony Iommi tous font une apparition sur son suivi « work-in-progress » à « Homme ordinaire », qui est provisoirement attendu au début de 2022, Wylde a parlé de son implication avec le LP lors d’une conversation avec le « Spectacle de rock australien » Podcast. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Si vous m’aviez dit quand j’avais 15 ans que je jouerais sur un disque avec Ozzy, Tony Iommi, Jeff Beck et Eric Clapton, j’aurais été genre : ‘Ouais, d’accord. Je suppose que nous irons aussi manger une pizza avec eux. C’est juste comme, ‘Ouais, d’accord. Peu importe mec.’ Mais, oui, c’est vraiment assez surréaliste. C’est un honneur. De toute évidence, ils sont tous mes héros – Ozzy [and] tout le monde, tous les autres gars. [It’s] définitivement un moment d’humilité et d’honneur à coup sûr. »

Novembre dernier, Zakk Raconté « Le spectacle Cassius Morris » qu’il n’a pas contribué au processus d’écriture de chansons pour Ozzyle prochain album de . « Au fond, tout était déjà écrit », a-t-il déclaré. « Je changerais quelques petites choses ici et là, en entrant dans certains riffs ou quelque chose comme ça – vous savez, je leur faisais mon propre truc. Mais c’était à peu près déjà fait. Mais un peu comme nous l’avons fait – [2001’s] ‘Terre à terre’, je pense, était plus comme ça où tout était à peu près écrit avant que j’entre là-dedans. Alors je fais juste mon truc, je mets mes solos et tout comme ça. Mais, oui, je suis vraiment content de la façon dont c’est sorti. »

Ozzy a précédemment déclaré que 15 chansons avaient été enregistrées pour son prochain LP, qui est à nouveau produit par Watt.

Zakk a dit à Music Radar que Beck « ça a vraiment l’air de claquer » sur le prochain Ozzy album. « Il en va de même pour tous les gars – quoi Tony Iommi joué, puis Eric Clapton et Jeff Beck, c’est une tuerie, c’est sûr. Sur ces morceaux, je joue de la guitare rythmique pour mes héros… c’est dingue ! Ça a l’air génial et je suis plus qu’honoré de le faire. »

L’automne dernier, Ozzy Raconté Marteau en métal magazine que son nouvel album sera « semblable au ton ‘Homme ordinaire’, mais je ne peux pas le décrire complètement. Je ne l’ai pas entendu depuis un moment parce qu’il revient à la personne suivante d’ajouter ses parties – nous sommes tout le temps en train de déconner avec ça », a-t-il déclaré.

Watt connecté avec Osbourne après la réunion Ozzyla fille de Kelly à la fête d’un ami et lui faire part de l’idée de Poste Malone et Ozzy collaborer ensemble.

En décembre 2020, Watt Raconté Monde de la guitare que lui et le SABBAT NOIR légende étaient « à mi-chemin » du nouveau LP. « Il y a des chansons là-bas qui durent environ huit ou neuf minutes qui sont des voyages vraiment fous. Je suis vraiment excité à ce sujet », a-t-il déclaré.

Comme « Homme ordinaire », qui présentait Watt à la guitare, Duff McKagan (GUNS N’ ROSES) à la basse et Chad Smith (PIMENTS ROUGES PIQUANTS) à la batterie, OzzyLe prochain album de s comprendra des apparitions d’un certain nombre d’autres musiciens notables. « Il y a un tas de gens impliqués » André Raconté Monde de la guitare. « Je ne peux pas dire avec certitude jusqu’à la fin, mais j’ai commencé à faire un tas de morceaux basiques avec Tchad et Robert Trujillo [METALLICA], qui jouait dans Ozzy‘s bande. Et Taylor Hawkins [FOO FIGHTERS] est également entré et a également joué un tas sur le disque, ce qui ajoute une touche différente – cela rappelle en quelque sorte Ozzyl’ère des années 80, d’une excellente manière. Et je pense que c’est tellement cool pour un fan de rock de pouvoir écouter un demi-album avec Chad Smith à la batterie, puis vous le retournez et vous entendez Taylor Hawkins. Et vous savez, le dernier album était vraiment spécial pour toutes les personnes impliquées. Et donc il n’y avait aucun intérêt à Ozzy ou moi de recommencer à moins que nous pensions que nous pourrions apporter quelque chose de nouveau à la table. Et j’ai l’impression que nous y parvenons. »

Wylde avait précédemment déclaré à Classic Rock qu’il n’était pas déçu d’être exclu de « Homme ordinaire ». « Pas du tout, » dit-il. « Je pensais que lui et Andrew Watt a fait un excellent travail. Je comprends pourquoi je ne suis pas en studio. Ozz m’a dit une fois qu’il ne voulait pas être le chanteur SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE: ‘Tu as ton propre truc maintenant, alors vas-y.’

« Je n’ai pas à être impliqué dans tout Ozz Est-ce que. Je serai toujours là pour lui et Sharon. S’ils appellent maintenant et me demandent d’aller nourrir leurs chiens pendant trois jours… je suis là.

En avril 2021, Zakk Raconté SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk » qu’il a écouté certaines des chansons sur « Homme ordinaire » et a aimé ce qu’il a entendu. « C’est sorti cool », a-t-il déclaré. « J’ai vu les vidéos et tout comme ça. C’est cool, mec. Et André et tout comme ça – ouais, ça bougeait. »