Zakk Wylde dit qu’il n’y a pas de concurrence entre lui et les autres guitaristes

Guitariste légendaire Zakk Wylde (OZZY OSBOURNE, SOCIÉTÉ BLACK LABEL) récemment rejoint Sara de la radio de Philadelphie 93,3 WMMR parler de “Aucun plus noir”, le nouveau coffret de SOCIÉTÉ BLACK LABEL. Zakk s’est également souvenu de sa première rencontre avec Ozzy Osbourne; a partagé ses réflexions sur les pop stars à l’esthétique rock, comme Post Malone; les Mark Weiss confiture de mariage qui fait le tour Youtube; et à quel point la consommation excessive d’alcool dans ses jeunes années peut lui avoir sauvé la vie. Plus: quand obtiendrons-nous de nouveaux morceaux de SOCIÉTÉ BLACK LABEL?

On lui a demandé s’il était “difficile de ne pas se marcher dessus” quand il partage la scène avec d’autres guitaristes dans le cadre du “Découvrez Hendrix” ou alors “Génération Axe” des visites, Zakk répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “En d’autres termes, si vous aimez la pizza, quelle est votre pizza préférée? Elles sont toutes excellentes. Cela dépend de votre humeur. Alors, voulez-vous une pizza Margherita ou juste une tarte ordinaire? le veux avec de l’ail ou des champignons? Le veux-tu avec du pepperoni? Le veux-tu avec des saucisses? Le veux-tu avec quoi que ce soit?

“Dis-le de cette façon: si tu vas avoir Eddie Van Halen, David Gilmour, Al Di Meola et Frank Marino tout brouillage à un [event], tout ce qu’ils vont faire, c’est être eux-mêmes; il n’y a pas de concurrence », a-t-il expliqué.Keith Richards va juste être Keith Richards. Keithva faire quoi Keith Est-ce que. Si Keith est une pizza au pepperoni et Eddie Van Halen c’est de l’ail et des champignons, je dis juste que c’est ce que vous êtes. Il n’y a pas de concurrence.

“Je me souviens de mon père Steve Vai, Stevie dit le mieux. Il va juste, ‘Zakk, il n’y a pas de meilleur. Il dit: “C’est ce que tu préfères.” Parce qu’il aime Tom Waits; c’est, comme, son chanteur préféré. Il aime Tom attend. Mais, comme, qui est ton chanteur préféré alors? Est-ce Tom attend ou est-ce Pavarotti? C’est, comme, qui est mieux? Est-ce Adele ou est-ce Stevie Nicks? C’est celui qui vous touche. Quel est votre favori LED ZEPPELIN enregistrer? Pour moi, ils sont tous incroyables. Cela dépend de votre humeur et de l’album que vous avez épuisé. Vous êtes, comme: ‘Je suis épuisé. Je vais écouter ‘Présence’ à présent. Je ne peux pas écouter ‘Graffiti physique’ plus.’ Ils sont tous super. Cela dépend de votre humeur. C’est ce qu’il y a de bien avec la musique. “

Plus tôt ce mois-ci, Zakk a dit à Detroit WRIF station de radio qui SOCIÉTÉ BLACK LABEL a enregistré “environ 30 chansons” pour son prochain LP. Le suivi des 2018 “Grimmest Hits” est provisoirement due en novembre.

SOCIÉTÉ BLACK LABELde “Aucun plus noir” Le coffret, contenant des versions remasterisées des 12 enregistrements studio originaux du groupe sur un superbe vinyle couleur, est sorti en avril. Le coffret est livré avec un livre photo relié de 32 pages, SOCIÉTÉ BLACK LABELla carrière légendaire de. Il arrive dans une boîte de collection indestructible en relief noir sur noir. Il comprend “La chanson n’est pas la même II”, avec des versions retravaillées des chansons originales.

Avant la pandémie de coronavirus, SOCIÉTÉ BLACK LABEL a passé quelques années en tournée pour soutenir “Grimmest Hits”.

Le groupe a célébré le 20e anniversaire de son premier album, “Sonic Brew”, en 2019.

Zakk a été le guitariste à répétition depuis Ozzy Osbourne depuis 1987, bien qu’il n’apparaisse pas sur le dernier LP du légendaire chanteur de heavy metal, “Homme ordinaire”.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).