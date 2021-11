Zakk Wylde : Eddie Van Halen était « la seconde venue du Christ » à la guitare

Dans une nouvelle interview avec Lourde conséquence, Zakk Wylde (OZZY OSBOURNE, SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE) a rendu hommage à Eddie Van Halen, plus d’un an après le légendaire VAN HALEN décès du guitariste. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Il a changé le monde. Jimi Hendrix était essentiellement le Jésus-Christ de la guitare électrique. C’est le plafond – vous ne pouvez rien faire de plus avec la guitare. Et tout d’un coup, si c’était une hiérarchie catholique, Eddie était la seconde venue du Christ. Si Jimi est le Jésus Christ de la guitare, Eddie était la seconde venue. C’était juste, comme, un tout nouveau sac de trucs et toutes ces autres choses que personne ne pensait être possible. Et la façon dont il a changé les amplificateurs et tout comme ça. Non seulement sa technique de jeu, mais aussi les micros, les barres de trémolo, avec le flamand rose, les amplificateurs, la façon dont les amplis sont conçus, avec un gain plus élevé et tout comme ça – je veux dire, il a tout changé dans tous les domaines. Pas seulement parce qu’il faisait des claquettes et tout comme ça. Même la façon dont les guitares sont fabriquées et la façon dont sont fabriqués les amplis, il a tout changé. Et en plus, il n’était qu’un ensemble complet. Mis à part le jeu et le ton, son écriture [was] tout simplement phénoménal – tout simplement incroyable. Nous sommes vraiment vraiment bénis de l’avoir eu jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 65 ans. Si vous y pensez vraiment, après ces deux premiers disques – je veux dire, après le premier disque, s’il s’était retiré de la musique, il a déjà changé le Jeu. Après le premier, s’il tirait un Howard Hughes et je suis juste parti et n’a plus jamais repris de guitare, il y a ce premier album seul – avec ‘Éruption’ et tout ce qu’il a fait sur ce disque, il a tout changé. Mais nous sommes juste bénis de l’avoir eu aussi longtemps que nous l’avons fait. C’était juste un gars vraiment super aussi – c’était un amoureux. »

Plus tôt cette année, Wylde a parlé à SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk » à peu près la première fois qu’il a vu VAN HALEN vivre et sortir avec Eddie. « La première fois que je les ai vus en live, c’était avec au Budokan au Japon, me faire marteler avec le roi Edouard la veille, dit-il. J’ai dû faire de la presse toute la journée, et le lendemain je suis allé les voir. Juste assis avec le roi Edouard dans ma chambre, il fume à la chaîne et tape sur ma guitare à genoux en train de jouer jimmy Page lèche tout le temps, jouant « Brise-cœur » … Je suis juste comme, ‘C’est fou, j’ai Dieu assis dans ma chambre en train de jouer jimmy Page lèche.’ Alors oui, c’était assez époustouflant. »

Eddie et son frère Alex Van Halen formé un groupe appelé MAMMOUTH à Pasadena, Californie en 1972, puis rebaptisé VAN HALEN quand le chanteur David Lee Roth rejoint le groupe et, plus tard, bassiste Michel Antoine.

VAN HALEN était l’un des plus grands groupes de rock du pays dans les années 1980, avec des tubes comme « Courir avec le diable », « Danser toute la nuit », « Amoureux de son prof », « Panama » et « Saut ». Le groupe, qui a ensuite présenté Sammy Hagar au chant, a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Les Van Halen famille a déménagé à Pasadena après avoir émigré des Pays-Bas aux États-Unis en 1962.

VAN HALEN a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N°8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).