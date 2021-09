Zakk Wylde et Death Wish Coffee s’associent pour le «Mélange Valhalla Java Odinforce»

Zakk Wylde, SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE leader et célébré Ozzy Osbourne guitariste, s’est associé à Café de souhait de mort pour Mélange Valhalla Java Odinforce. En tant que fournisseurs du café le plus fort du monde, Souhait de mort est le partenaire idéal pour Wylde‘s breuvage audacieux.

Régulièrement classé dans le Top 100 et classé au cinquième rang des cafés en grains entiers les plus vendus sur Amazon, où il affiche une moyenne de 4,7 étoiles sur plus de 10 000 avis, Valhalla Java est aussi fort et bruyant que Zakk lui-même.

Digne des dieux d’autrefois, Café Valhalla Java Odinforce Blend les haricots sont forgés à partir des sols volcaniques d’Indonésie et des sols riches en nutriments d’Amérique centrale et du Sud. Conçu pour un maximum de saveur, il est assez fort pour réveiller les morts et les transporter glorieusement à travers les portes du Valhalla.

Valhalla Java est disponible en grains entiers et moulus dans des sacs de 12 oz ou 5 lb ainsi que des options de dosettes K-Cup et peut être commandé individuellement ou via un abonnement sur ValhallaJavaCoffee.com

Café de souhait de mort et Valhalla Java sommes USDA-certifié biologique. Plus de 18 000 points de vente aux États-Unis en stock Café de souhait de mort, comprenant Hannaford, Kroger, Coupeur de prix, Marché des modes de vie sains, BoutiqueRite, Safeway, Choux et Walmart.

Maraudeur charismatique du heavy metal reconnu mondialement comme une légende vivante, Wylde pris de l’importance lorsque Ozzy l’a choisi comme son fidèle hacheman, sur la base d’une cassette qu’il a postée à l’adolescence. Monde de la guitare l’ont mis sur leur couverture plus d’une douzaine de fois pour reconnaître son travail sur des albums multiplatine par l’icône qu’il appelle “le Boss” et les deux décennies de musique faites par SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE.

Mike Brown lancé Café de souhait de mort de Saratoga Springs, New York, en 2012. Souhait de mort contient le double de la caféine d’une tasse de café moyenne, sans sacrifier une once de saveur douce.

En 2018, Zakk et Café de souhait de mort levé 30 000 $ pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude, grâce à la vente d’un Valhalla Java tasse de café.

En outre, SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE sortira son 11e album studio, “Doom Crew Inc.”, le 26 novembre via MNRK lourd (Auparavant eOne Musique). Le groupe a sorti le premier single du LP, “Vous libérer”, en août.

SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE prendra la route cet automne le “Doom Trooping Over Amérique du Nord” tournée commençant le 1er octobre à Sacramento à Ace of Spades avec des ouvreurs NÉCROLOGIE et DENT jusqu’au 28 novembre se terminant à Albuquerque au Sunshine Theatre. Le groupe terminera ensuite la tournée du 27 au 31 décembre avec DENT et SAINT BLINDÉ.

