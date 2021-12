Zakk Wylde : « Jouer avec Ozzy Osbourne, c’est comme être dans le meilleur groupe de reprises »

Zakk Wylde a parlé à Jackie entièrement en métalémission de radio diffusée à l’échelle nationale sur la « Plus de visites 2 » date de Ozzy Osbourne qui devaient initialement avoir lieu en 2019 mais ont été reportées à plusieurs reprises en raison de Osbourneles problèmes de santé ainsi que les problèmes liés à la pandémie de coronavirus en cours. On lui a demandé ce qu’il attendait le plus de pouvoir interpréter de nouvelles Ozzy Osbourne des chansons qu’il n’a pas écrites ou enregistrées, Zakk dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’est comme ça depuis que j’ai rejoint le groupe pour la première fois – entre nous, faisant [BLACK] SABBAT trucs et puis tout jouer [that was originally recorded] par Excité [Rhoads] et Jacques [E. Lee]. J’ai toujours dit jouer avec Ozzy c’est comme être dans le plus grand groupe de reprises, et puis vous pouvez aussi faire votre propre truc. J’ai juste hâte d’y retourner avec le patron. Nous passions un très bon moment avant qu’il ne se blesse. Le dernier spectacle que nous avons fait était au Forum [in Los Angeles] sur ce spectacle du réveillon du nouvel an [in December 2018], et je me souviens Ozz en me disant que nous devrions probablement le faire chaque année parce que c’est devenu un très bon moment. Je me souviens de maman – Mme O [Ozzy‘s wife and manager Sharon Osbourne] – elle disait juste, oui, nous devrions probablement le faire chaque année où – un Ozzfest genre de chose soit sur le forum, puis Ozzy peut le faire dans différentes arènes chaque année. Parce que c’était sur le parking et que tous ces autres groupes jouaient – ​​c’était une chose toute la journée. C’était donc le plan avant qu’il ne se blesse. Et je me souviens que nous nous préparions à repartir et à continuer la tournée. Ouais, en ce moment, il s’entraîne, fait son truc pour qu’il puisse ramener son soulevé de terre, ses numéros de développé couché et de squat à ses records de classe mondiale et le remettre sur la plate-forme afin qu’il puisse briser tous ses précédents dossiers. »

Il y a deux ans, Ozzy a déclaré à propos de Zakk: « Zakk est ailleurs, mec. Ce type va de plus en plus vite. Zakk est avec moi depuis plus longtemps que n’importe quel guitariste ! Il est avec moi depuis le plus longtemps et est l’un des meilleurs amis que j’aurai jamais. C’est un membre de ma famille. Je veux dire, si jamais j’avais vraiment besoin de lui pour quoi que ce soit, je pourrais lui téléphoner et il me dirait : ‘Je serai là dans cinq minutes.’ Et vice versa. ZakkC’est un gars qui travaille dur. Il travaille ses couilles. »

Wylde rejoint à l’origine Osbourneil y a plus de trois décennies et a soutenu le légendaire leader de 1987 à 1995, puis à nouveau en 1998, de 2001 à 2004 et aussi de 2006 à 2009.

Même si Zakk n’apparaît pas sur le dernier LP du légendaire chanteur de heavy metal, « Homme ordinaire », il a déjà posé ses morceaux de guitare sur OzzyL’effort de suivi à venir de, provisoirement prévu au début de 2022.

Ozzy a initialement abandonné tout son programme de 2019 alors qu’il se remettait d’une intervention chirurgicale pour réparer une blessure subie lors d’une crise de pneumonie. La tournée a été reportée une deuxième fois après Ozzy a continué à faire face à des problèmes de santé après une chute dans sa maison de Los Angeles. Cette chute « a aggravé les blessures de plusieurs années » d’un accident de VTT survenu en 2003. La tournée a été repoussée une troisième fois en octobre 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et une quatrième fois en novembre 2021 « en raison de l’incertitude persistante à pleine capacité logistique des événements et des voyages. »

Plus tôt cette année, il a été révélé que Ozzy devait subir une intervention chirurgicale majeure pour aider à corriger les problèmes de cou et de colonne vertébrale après l’automne 2019. Ces blessures ont continué à empêcher le légendaire chanteur de heavy metal de revenir sur scène.

Moins d’un an après Ozzy, la famille a révélé publiquement que le SABBAT NOIR Le chanteur avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson.

En juillet 2020, Ozzy a déclaré qu’il n’était toujours « pas revenu à 100% » après avoir souffert de plusieurs problèmes médicaux l’année dernière, notamment une chute, une opération au cou et une hospitalisation pour la grippe. Ozzy a également déclaré qu’il avait hâte de se produire à nouveau une fois qu’il aura retrouvé la santé et que la pandémie de coronavirus se sera calmée.

En mai 2020, Ozzyle fils de Jack a déclaré que son père prendra « probablement » sa retraite « d’ici cinq à dix ans ». Mais Ozzy, qui a fêté ses 73 ans le 3 décembre, a répété à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas arrêter, malgré le fait que son « Plus de visites 2 » – chaque fois que cela se produit – est présenté comme son dernier grand voyage mondial.

Ozzy a également été contraint d’annuler un voyage en Suisse en avril 2020 pour voir un médecin spécialisé dans le traitement de la maladie de Parkinson.

Crédit photo: Mark Weiss Photographie



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).