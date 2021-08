Zakk Wylde n’est pas du tout déçu de ne pas apparaître sur le nouvel album d’Ozzy Osbourne

Zakk Wylde a de nouveau dit qu’il n’était pas gêné par le fait qu’il n’avait aucune relation avec Ozzy Osbournele prochain album de.

Plus tôt dans l’année, Ozzy a révélé qu’il travaillait sur un nouveau LP avec le producteur Andrew Watt, qui a précédemment dirigé le légendaire SABBAT NOIR 12e effort solo du chanteur, l’an dernier “Homme ordinaire”.

Wylde, qui n’apparaissait pas sur “Homme ordinaire”, a déclaré à Classic Rock qu’il n’était pas déçu d’être exclu de l’effort. “Pas du tout”, dit-il. “Je pensais que lui et Andrew Watt a fait un excellent travail. Et je ne suis pas non plus sur le nouveau. Encore une fois c’est Ozz et André. Je comprends pourquoi je ne suis pas en studio. Ozz m’a dit une fois qu’il ne voulait pas être le chanteur SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE: ‘Tu as ton propre truc maintenant, alors vas-y.’

“Je n’ai pas à être impliqué dans tout Ozz Est-ce que. Je serai toujours là pour lui et Sharon. S’ils appellent maintenant et me demandent d’aller nourrir leurs chiens pendant trois jours… je suis là.

On lui a demandé s’il s’attendait à être en Ozzyle groupe de tournée de 2022, Zakk dit : « Oui, je le serai. Ozz se remet en bonne santé, puis nous reprendrons la route.”

En avril dernier, Zakk Raconté SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” qu’il a écouté certaines des chansons sur “Homme ordinaire” et aimé ce qu’il a entendu. “C’est sorti cool”, a-t-il déclaré. “J’ai vu les vidéos et tout comme ça. C’est cool, mec. Et André et tout comme ça – ouais, ça bougeait.”

Watt connecté avec Osbourne après la réunion Ozzyla fille de Kelly à la fête d’un ami et lui faire part de l’idée de Poste Malone et Ozzy collaborer ensemble.

Il y a quatre mois, Ozzy dit au Royaume-Uni Marteau en métal magazine que lui et Andrew avaient terminé “15 titres” pour son prochain LP studio.

“Ma seule préoccupation en ce moment est de finir ce foutu truc”, a-t-il déclaré. “Nous avons le même temps de production que la dernière fois, donc il y aura certainement des similitudes. Mais vous devrez juste attendre et voir ce que vous en pensez.”

En décembre, Watt Raconté Monde de la guitare que lui et le SABBAT NOIR légende étaient “à mi-chemin” du nouveau LP. “Il y a des chansons là-bas qui durent environ huit ou neuf minutes qui sont des voyages vraiment fous. Je suis vraiment excité à ce sujet”, a-t-il déclaré.

Comme “Homme ordinaire”, qui présentait Watt à la guitare, Duff McKagan (GUNS N’ ROSES) à la basse et Chad Smith (PIMENTS ROUGES PIQUANTS) à la batterie, OzzyLe prochain album de ‘s comprendra des apparitions d’invités par un certain nombre de musiciens notables.

“Il y a un tas de gens impliqués” André Raconté Monde de la guitare. “Je ne peux pas dire avec certitude jusqu’à la fin, mais j’ai commencé à faire un tas de morceaux basiques avec Tchad et Robert Trujillo [METALLICA], qui jouait dans Ozzy‘s bande. Et Taylor Hawkins [FOO FIGHTERS] est également entré et a également joué un tas sur le disque, ce qui ajoute une touche différente – cela rappelle en quelque sorte Ozzyl’ère des années 80, d’une excellente manière. Et je pense que c’est tellement cool pour un fan de rock de pouvoir écouter un demi-album avec Chad Smith à la batterie, puis vous le retournez et vous entendez Taylor Hawkins. Et vous savez, le dernier album était vraiment spécial pour toutes les personnes impliquées. Et donc il n’y avait aucun intérêt à Ozzy ou moi de recommencer à moins que nous pensions que nous pourrions apporter quelque chose de nouveau à la table. Et j’ai l’impression que nous y parvenons.”

En juillet 2020, Ozzy a déclaré qu’il n’était toujours “pas revenu à 100%” après avoir souffert de plusieurs problèmes médicaux l’année dernière, notamment une chute, une opération au cou et une hospitalisation pour la grippe. Ozzy a également déclaré qu’il avait hâte de se produire à nouveau une fois qu’il aurait retrouvé la santé et que la pandémie de coronavirus se serait calmée. Le SABBAT NOIR le chanteur avait précédemment annulé tous ses plans de tournée en 2019, et les spectacles reportés en 2020 ont également été supprimés.

Ozzy a également été contraint d’annuler un voyage en Suisse en avril 2020 pour voir un médecin spécialisé dans le traitement de la maladie de Parkinson. Le chanteur a révélé au début de l’année dernière qu’il avait été diagnostiqué avec la maladie.

Crédit photo: Mark Weiss Photographie

