Zakk Wylde n’est pas impliqué dans la réalisation du prochain album studio d’Ozzy Osbourne

Zakk Wylde dit qu’il n’a aucune implication avec Ozzy Osbourneprochain album.

Ozzy a récemment révélé qu’il travaillait sur un nouvel album avec le producteur Andrew Watt, qui dirigeait auparavant le légendaire NOIR SABBAT 12e effort solo du chanteur, l’année dernière “Homme ordinaire”.

Wylde, qui n’est pas apparu sur “Homme ordinaire”, Raconté SiriusXMde “Trunk Nation avec Eddie Trunk” jeudi 29 avril qu’il n’est pas gêné par le fait qu’il n’a pas été approché pour participer aux sessions depuis Ozzyla prochaine version. “Je soutiens toujours le patron,” Zakk dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Ma relation avec lui est plus grande que la musique. Si Barbillon [Zakk‘s wife Barbaranne] juste dit, ‘Zakk, [Ozzy] et Sharon vont sortir et dîner avec des amis ou quoi que ce soit. S’il a dit, ‘Zakk, Peut tu me rendre un service? Venez ici et nourrissez les chiens. Je vais être absent pendant trois jours. [I would say] «Ouais, tout ce que tu veux. Et j’apporterai aussi du lait et des œufs sur le chemin. Ouais, c’est ma relation avec lui. Nous parlons toujours et tout comme ça – nous nous envoyons des textos. C’est parfait.”

Zakk a poursuivi en disant qu’il est prêt à partir en tournée avec Ozzy dès que le chanteur est prêt à reprendre la route.

“Si Ozz m’appelle et il est, comme, ‘Zakk, on jammera mardi. Nous avons des répétitions mardi, ‘J’irais là-bas, puis nous passions en revue les airs,’ Wylde mentionné. “Et puis c’est parti.”

Zakk a également dit qu’il avait écouté certaines des chansons sur “Homme ordinaire” et aimé ce qu’il a entendu. “Il est sorti cool”, a-t-il dit. “J’ai vu les vidéos et tout comme ça. C’est cool, mec. Et Andrew et tout comme ça – ouais, c’était génial.

Watt connecté avec Osbourne après la réunion Ozzyfille de Kelly lors de la fête d’un ami et lui présenter l’idée de Post Malone et Ozzy collaborer ensemble.

Plus tôt ce mois-ci, Ozzy a dit au Royaume-Uni Marteau en métal magazine que lui et Andrew avaient terminé “15 titres” pour son prochain album studio.

“Ma seule préoccupation en ce moment est de finir le truc sanglant”, a-t-il déclaré. “Nous avons le même temps de production que la dernière fois, donc il y aura certainement des similitudes. Mais vous devrez juste attendre et voir ce que vous en pensez.”

En décembre, Watt Raconté Monde de la guitare que lui et le NOIR SABBAT légende étaient «à mi-chemin» du nouvel album. “Il y a des chansons là-bas qui durent huit ou neuf minutes qui sont ces voyages vraiment fous. Je suis vraiment excité à ce sujet”, a-t-il déclaré.

Comme “Homme ordinaire”, qui a présenté Watt à la guitare, Duff McKagan (GUNS N ‘ROSES) à la basse et Chad Smith (POIVRONS ROUGES CHILI) à la batterie, OzzyLe prochain album comprendra des apparitions d’invités par un certain nombre de musiciens notables.

“Il y a un tas de personnes impliquées,” Andrew Raconté Monde de la guitare. “Je ne peux pas dire avec certitude jusqu’à la fin, mais j’ai commencé à faire un tas de morceaux de base avec Tchad et Robert Trujillo [METALLICA], qui jouait dans Ozzyle groupe de. Et Taylor Hawkins [FOO FIGHTERS] est également venu et a également joué un tas sur le disque, ce qui ajoute un flair différent – cela rappelle en quelque sorte Ozzyère des années 80, d’une manière formidable. Et je pense que c’est tellement cool pour un fan de rock de pouvoir écouter un demi-album avec Chad Smith à la batterie, puis vous le retournez et vous entendez Taylor Hawkins. Et vous savez, le dernier album était vraiment spécial pour toutes les personnes impliquées. Et donc il n’y avait aucun intérêt à Ozzy ou moi le refaisant à moins que nous pensions que nous pourrions apporter quelque chose de nouveau à la table. Et j’ai l’impression que nous y parvenons. “

Juillet dernier, Ozzy a déclaré qu’il n’était toujours “pas revenu à 100 pour cent” après avoir souffert de plusieurs problèmes médicaux l’année dernière, y compris une chute, une chirurgie du cou et une hospitalisation pour la grippe. Ozzy a également déclaré qu’il avait hâte de se produire à nouveau une fois qu’il aurait retrouvé la santé et que la pandémie de coronavirus s’était apaisée. le NOIR SABBAT Le chanteur avait précédemment annulé tous ses projets de tournée pour 2019, et les spectacles reprogrammés pour 2020 ont également été supprimés.

Ozzy a également été contraint d’annuler un voyage en avril 2020 en Suisse pour voir un médecin spécialisé dans le traitement de la maladie de Parkinson. Le chanteur a révélé au début de l’année dernière qu’il avait été diagnostiqué avec la maladie.

Crédit photo: Photographie Mark Weiss