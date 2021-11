Zakk Wylde : Si Ozzy Osbourne n’était pas un chanteur de heavy metal légendaire, il serait un humoriste

Lors d’une récente apparition sur Téléviseur AXS‘s « À la maison et social avec… », SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE‘s Zakk Wylde a parlé de son amitié de longue date et de sa relation de travail avec le légendaire SABBAT NOIR chanteur Ozzy Osbourne. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai toujours dit, avec Ozz, c’est un miracle que n’importe quel travail soit fait juste parce que nous sommes constamment… Tout ce que tu as à faire c’est de traîner avec lui pendant, genre, cinq minutes, tu seras par terre à pleurer. Parce qu’il se fout toujours de lui-même ou de tout ce qui se passe dans le monde. Il est le meilleur. Je pensais que s’il n’était pas ce chanteur et chanteur légendaire et tout le reste, il devrait faire du stand-up [comedy]. Il est le meilleur. Il est hilarant. »

Demandé si Ozzy a eu la chance d’écouter le nouveau SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE album, « Doom Crew Inc. », Zakk a dit: « Il a essayé. Il va, ‘Zakk, j’apprécie vraiment le nouvel album.’ J’étais comme, ‘Ozz, quelle chanson préfères-tu ?’ Il dit: « J’aime la partie avant que vous ne la mettez et quand elle se termine, et j’aime aussi les parties entre les chansons quand ce n’est que du silence. » Je vais, ‘Merci, Ozz.’ Et il dit : ‘Continuez. Bonne chance avec le record.’ Je m’attendrais à rien de moins. [Laughs] »

Il a été annoncé en avril 2017 que le guitariste Wylde rejoindrait Ozzy‘s backing group pour toutes ses futures dates de solo show. OsbourneLa gamme de tournées de comprend également Rob « Blasko » Nicholson à la basse, Tommy Clfetos à la batterie et Adam Wakeman sur les claviers.

Wylde rejoint à l’origine Osbourneil y a plus de trois décennies et a soutenu le légendaire leader de 1987 à 1995, puis à nouveau en 1998, de 2001 à 2004 et aussi de 2006 à 2009.

Même si Zakk n’apparaît pas sur le dernier LP du légendaire chanteur de heavy metal, « Homme ordinaire », il a déjà posé ses morceaux de guitare sur OzzyL’effort de suivi à venir de, provisoirement prévu au début de 2022.

« Doom Crew Inc. » est sorti le 26 novembre via MNRK lourd (Auparavant eOne Musique).



