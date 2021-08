Zambrano et Arenas demandent respect au président de la Fédération

L’athlétisme colombien a vécu des moments historiques à Tokyo 2020 avec les médailles olympiques d’Anthony Zambrano au 400 mètres et de Sandra Lorena Arenas en mouvement. Cependant, tout ne pouvait pas être joie dans les joutes. Bernardo Baloyes, athlète colombien, a été blessé pour le 200 mètres et le relais 4×400 mètres et Il a dénoncé que Ramiro Varela, président de la Fédération colombienne d’athlétisme, lui a demandé de quitter le village olympique, de rendre les indemnités de déplacement accordées et l’uniforme.

A son retour au pays, Anthony Zambrano a pris la voix et a raconté les détails de ce qui s’est passé et a défendu son partenaire. “Ce qui s’est passé avec Bernardo Baloyes est un cas très dur, il y a un point que je ne soutiens pas, c’est quelque chose de moche. Il dit qu’il a été blessé à l’entraînement, ce sont des problèmes personnels. Ce que je dis, c’est que si Ramiro Varela a pris ses frais de voyage, ses uniformes et l’a emmené hors de la ville, c’est très mauvais pour lui car Bernardo a également apporté le bonheur au pays et il mérite d’être aux Jeux. Malheureusement, vous ne passez pas toute votre vie en haute performance parce que vous n’êtes pas une machine, vous êtes une personne et vous vous blessez”, a-t-il déclaré.

Le médaillé d’argent du 400 mètres a assuré qu’il y avait un autre moment difficile, mais qu’ils pouvaient le résoudre. Il a souligné qu’il espère que cela ne se reproduira pas afin que cela n’affecte pas les athlètes. “C’est dur, je suis honnête, il m’a appelé quand c’est arrivé et je lui ai dit de ne pas lui donner les uniformes parce que c’est pour nous. Ils allaient donner aux garçons kenyans de la Coupe du monde nos uniformes des Jeux olympiques, J’ai dû me révéler parce que j’ai dit que je venais pour gagner une simple médaille et pas pour me battre pour des uniformes, ils ont résolu le problème tout de suite et puis le truc Bernardo est arrivé. C’est ce qu’ils doivent résoudre car ils ne peuvent pas affecter les athlètes avec ça. »

Lorena Arenas se joint à nous et demande le respect

La marcheuse colombienne a également donné son avis sur ce qui s’est passé à Tokyo 2020 et a noté qu’il est honteux pour un manager de se disputer avec un athlète au sujet d’un uniforme et j’espère que cela ne se reproduira plus.

“Nous, les athlètes, méritons le respect Et ce genre de chose à propos du président pour certains uniformes est embarrassant, la vérité est qu’il s’enquiert de nous parce que cela ne peut pas arriver et plus encore pour les Jeux olympiques qui sont si importants”, a-t-il déclaré.