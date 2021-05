Zamia Fandiño donnera vie à une femme en pleurs très “ moderne ”

Pour elle, représenter une légende était une responsabilité d’essayer de transmettre un peu de culture populaire latino.

«La llorona est très célèbre, c’est une légende que nous connaissons tous, donc être dans un projet comme celui-ci est très excitant, car c’est une légende qui nous représente d’une certaine manière culturelle, bien que de nombreux pays partagent cette légende, c’est une possibilité de le montrer à une nouvelle culture comme celle du Canada », a déclaré Zamia.

Pour l’actrice, c’était aussi un défi de pouvoir se détacher du personnage, car elle a même eu des crises de panique pendant le tournage en raison de l’énergie si forte qu’il a réussi à se connecter avec elle.

«J’ai eu plusieurs crises de panique, un jour j’ai ouvert le camping-car et j’ai ressenti beaucoup de désespoir car je sentais l’énergie du personnage si forte qu’elle générait beaucoup d’angoisse, j’ai vécu la terreur très forte car le personnage est un personnage avec beaucoup de tristesse, ce fut une expérience très forte ».

Zamia assure que le plus important dans cette nouvelle version est de donner l’opportunité à une vision féminine des événements, puisqu’elle a réussi à comprendre le personnage d’un point de vue beaucoup plus humain et en tant que femme.

“Pouvoir la comprendre en tant que femme est une vision très canadienne, prise complètement dans le genre de l’horreur, c’est une version très originale mais l’essence de ce qu’elle est n’est pas perdue, personnellement c’était un excellent travail de la comprendre, car c’est une vision aussi très féminine dans l’histoire, avoir une réalisatrice », a-t-il ajouté.

«Ce qui me relie, c’est une perte, et la folie qui mène un peu mais derrière l’amour, car ce qu’elle voulait, c’était retenir un homme. Les femmes donnent la vie, c’est donc quelque chose de très magique qui conduit à une dualité, elle a su créer la vie et en même temps détruire sa propre création », a-t-elle assuré.

