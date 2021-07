Zanardi fait face à un “très long voyage” pour se remettre un an après son accident · .

L’épouse d’Alex Zanardi a déclaré que son mari avait encore un long chemin à parcourir pour se rétablir plus d’un an après avoir subi de graves blessures à la tête dans un accident de vélo à main.

Daniela Zanardi a fait le point sur l’état de son mari et a exprimé sa gratitude pour les messages de soutien qu’ils ont reçus depuis son hospitalisation en juin 2020.

Le double champion CART IndyCar a perdu ses jambes dans un accident au Lausitzring en 2001. Il est ensuite devenu un paralympien multiple médaillé d’or.

Zanardi participait à l’événement handbike Obiettivo Tricolore l’année dernière lorsqu’il a été impliqué dans une collision avec un camion. Il a subi une série d’opérations sur ce qui a été décrit comme une « blessure grave à la tête » et a été transféré dans un établissement spécialisé un mois après l’accident. Après un an de traitement, sa femme a déclaré que son état était “essentiellement stable”.

“Il est actuellement dans une clinique spéciale où il suit un programme de rééducation”, a-t-elle expliqué. « Cela comprend des stimulations multimodales et pharmacologiques sous la direction de médecins, de kinésithérapeutes, de neuropsychologues et d’orthophonistes pour tenter de faciliter son rétablissement.

“Il a subi une neurochirurgie supplémentaire dans le cadre d’un” processus de récupération très complexe “qui a été caractérisé par un certain nombre de revers”, a-t-elle ajouté.

L’un des objectifs de son traitement consiste à l’aider à retrouver son pouvoir d’élocution.

“Alex est dans un état stable, ce qui signifie qu’il est capable de suivre des programmes d’entraînement pour son cerveau et son corps”, a-t-elle déclaré. « Il peut communiquer avec nous, mais il est toujours incapable de parler.

« Après une longue période dans le coma, les cordes vocales doivent retrouver leur élasticité. Cela n’est possible que par la pratique et la thérapie. Il a encore beaucoup de force dans ses bras et ses mains et s’entraîne intensément sur l’équipement.

Zanardi fait face à “un autre énorme défi” pour achever son rétablissement et aucune estimation n’a été faite sur le moment où il sera prêt à quitter l’hôpital.

“C’est un très long voyage et pour le moment aucune prédiction n’est faite sur le moment où il pourra rentrer chez lui. Nous mettons toute notre énergie dans le rétablissement d’Alex.

Depuis l’accident, les Zanardis ont reçu de nombreux messages de soutien.

«Nous avons reçu tant de meilleurs vœux pour son rétablissement et je voudrais profiter de cette occasion pour dire un grand merci, au nom d’Alex, pour chaque message.

« Après les consultations avec les médecins, le moment semble maintenant venu d’offrir ce petit aperçu du processus de rétablissement d’Alex avec cette interview. Je voudrais dire à toutes ces personnes qui pensent et prient pour Alex qu’il se bat – comme il l’a toujours fait.

« L’affection que nous avons reçue d’amis, de fans, de connaissances, d’athlètes et de personnes impliquées dans le sport automobile au cours de l’année écoulée a été tout simplement touchante et bouleversante et nous a été d’un énorme soutien pour faire face à tout cela. Cependant, un merci tout spécial va au personnel médical. »

