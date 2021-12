Zanardi rentre de l’hôpital plus d’un an après un accident de vélo à main · .

Daniela Zanardi a confirmé que son mari, l’ancien pilote de Champ Car et de F1, Alex Zanardi, avait quitté l’hôpital à la suite de blessures subies lors d’un accident de vélo à main l’année dernière.

L’homme de 55 ans a subi une « grave blessure à la tête » lors de la course de handbike Obiettivo Tricolore en juillet 2020 lors d’une collision avec un camion. Zanardi a subi plusieurs opérations et a reçu des soins dans un établissement spécialisé pendant plus d’un an.

L’épouse de Zanardi a publié une déclaration publique confirmant qu’il avait été libéré des soins spécialisés pour poursuivre son rétablissement à la maison.

« Une étape importante a été qu’Alex a pu quitter l’hôpital il y a quelques semaines et est maintenant de retour à la maison avec nous », a-t-elle déclaré. « Nous avons dû attendre très longtemps pour cela et sommes très heureux que cela soit possible maintenant, même s’il y a encore des séjours temporaires dans des cliniques spéciales prévus à l’avenir pour mener des mesures de rééducation spéciales sur place. »

Zanardi subit toujours un processus de rééducation intensif alors qu’il continue de se remettre de ses blessures.

« La récupération continue d’être un long processus », a déclaré sa femme. « Le programme de rééducation mené par des médecins, des kinésithérapeutes, des neuropsychologues et des orthophonistes a permis des progrès constants. Bien sûr, les revers sont là et peuvent encore se produire. Parfois, il faut aussi faire deux pas en arrière pour faire un pas en avant. Mais Alex prouve encore et encore qu’il est un vrai combattant.

Zanardi, un ancien pilote de Formule 1 avec Lotus, Minardi et Williams, a remporté deux titres consécutifs en Champ Car en 1997 et 1998 avant de perdre ses jambes dans un horrible accident à l’EuroSpeedway Lausitz en 2001. Il a ensuite participé au World Touring. Championnat automobile et remporter des médailles d’or dans les épreuves paralympiques de cyclisme à main.

Daniela Zanardi a remercié les fans et les sympathisants d’avoir envoyé des messages d’anniversaire à son mari lors de son récent 55e anniversaire.

« C’est une grande aide pour lui et pour nous que nous recevions autant de soutien sur cette voie, pas seulement de la part des médecins et des thérapeutes qui travaillent intensément avec lui », a-t-elle déclaré.

«Nous sommes très reconnaissants envers tout le monde pour cela et pour bien plus encore, car ces liens solides nous donnent une énergie supplémentaire. Cela vaut également pour la sympathie continue que nous recevons des pilotes de course, des fans et des connaissances du monde entier. Nous aimerions exprimer un grand « grazie » à tous ceux qui envoient leurs bonnes pensées et leur pouvoir à Alex. »

