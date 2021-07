Zanardi reste stable mais incapable de parler

in

L’épouse d’Alex Zanardi a fait le point sur l’état de l’ancien pilote de F1 un an après son accident.

L’ancien pilote de F1 a été plongé dans le coma l’année dernière après une collision avec un camion lors d’une course de handbike à Sienne.

Il a subi des blessures à la tête mettant sa vie en danger et a subi plusieurs interventions de chirurgie neurologique à l’hôpital universitaire de Sienne avant d’être transféré dans une clinique de réadaptation près de Côme.

L’Italien a ensuite été transféré aux soins intensifs de Milan lorsque son état s’est aggravé puis, après s’être stabilisé à nouveau, dans une autre clinique proche de son domicile à Padoue.

Dans une interview avec BMW, sa femme Daniela a déclaré qu’il suivait toujours un traitement et qu’il restait stable mais, contrairement aux informations précédentes, il était incapable de parler.

Cependant, cela est dû à des problèmes de cordes vocales plutôt qu’à des lésions cérébrales, il pourrait donc bien pouvoir le faire à nouveau à l’avenir.

“Ce fut un processus très complexe qui a nécessité plus de neurochirurgie et a été caractérisé par un certain nombre de revers”, a-t-elle déclaré.

« Alex est dans un état stable, ce qui signifie qu’il est capable de suivre des programmes d’entraînement pour son cerveau et son corps.

« Il peut communiquer avec nous, mais il est toujours incapable de parler. Après un long coma, les cordes vocales doivent retrouver leur élasticité. Cela n’est possible que par la pratique et la thérapie.

“Il a encore beaucoup de force dans ses bras et ses mains et s’entraîne intensément sur l’équipement.”

Suite à l’accident, des messages et des gestes de soutien ont été adressés au pilote et à sa famille par de nombreuses personnes du monde du sport automobile.

Mme Zanardi dit que cela les a tous énormément aidés à y faire face et leur en est reconnaissante ainsi qu’au personnel médical qui a pratiqué les interventions chirurgicales sur son mari et l’a aidé dans sa rééducation.

“Je voudrais dire à toutes ces personnes qui pensent et prient pour Alex qu’il se bat – comme il l’a toujours fait”, a-t-elle déclaré.

« L’affection que nous avons reçue d’amis, de fans, de connaissances, d’athlètes et de personnes impliquées dans le sport automobile au cours de l’année écoulée a été tout simplement touchante et bouleversante et nous a été d’un énorme soutien pour faire face à tout cela.

“Cependant, un merci très spécial va au personnel médical.”

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !