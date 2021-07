Zandra Rhodes s’associe à Free People – WWD

in

LONDRES – Dans la quête mondiale d’optimisme, le travail de la designer britannique Zandra Rhodes gagne en pertinence.

La créatrice de 80 ans, mieux connue pour son bob rose vif et son flair pour tout ce qui est romantique et imprimé, collabore avec le label contemporain Free People pour créer une capsule en édition limitée présentant certains des imprimés d’archives de Rhodes et les deux marques. attitude bohème partagée.

La collection de huit pièces présente un imprimé étoile inspiré de Carnaby Street dans les années 60, certains des imprimés de coquillages créés par Rhodes dans les années 70 et un imprimé aztèque circulaire rappelant les premiers voyages des créateurs au Mexique. Les imprimés sont éclaboussés sur l’ensemble des silhouettes emblématiques de Free People, comme des robes d’été amples, des vestes en cuir, des kimonos, des combinaisons et des maxijupes.

« C’est très intéressant que les vêtements plaisent à différentes générations. Je l’ai regardé et j’ai pensé que je pouvais le porter sans avoir l’impression de m’habiller trop jeune », a déclaré Rhodes, s’exprimant depuis son appartement du sud de Londres, rempli d’art et de meubles aussi colorés et optimistes que sa mode.

Elle est restée chez elle depuis le début de la pandémie, mais a été occupée tout au long du processus, à la tête de nombreuses collaborations, de Free People à Ikea et Happy Socks.

« J’ai pu continuer tout mon travail, en faisant envoyer des échantillons ici ou en approuvant des conceptions via Zoom. Rien n’a vraiment été retardé », a déclaré Rhodes. « C’est une merveilleuse nouvelle floraison pour moi qui n’aurait peut-être pas eu lieu autrement. Au lieu de voyager à travers le monde et de faire des spectacles, ce que j’aimais autrefois dans les années 90, nous avons pu continuer en ligne.

Le plus grand compliment pour Rhodes a été de voir la pertinence durable de ses gravures. « L’équipe de Free People a choisi les choses qu’elle jugeait dynamiques aujourd’hui. Avec la spirale de la coquille, ils l’ont vraiment utilisé à merveille dans les jambes de la combinaison et sur le kimono », a déclaré la créatrice, qui a emmené Ana Hartl, directrice de la création de Free People, à travers 50 ans d’archives imprimées pour choisir ses favoris.

Une approche du design moins saisonnière et plus intemporelle est la réponse à la plupart des problèmes de l’industrie, en ce qui concerne Rhodes : « Je pense que l’industrie de la mode doit changer. Nous devons être très attentifs au gaspillage. Nous avons besoin de quelque chose de nouveau, mais je pense que la forme d’art de l’industrie de la mode aura des choses nouvelles à mélanger avec des choses qui sont anciennes, donc vous renouvelez, ne changez pas totalement les looks.

Elle a également eu le temps de réfléchir à son héritage, en créant la Fondation Zandra Rhodes ; cataloguer l’ensemble de son œuvre; faire des dons au Metropolitan Costume Institute, au Victoria & Albert et aux musées de la mode et du textile, et envisager d’écrire un mémoire.

« Quand je finirai par disparaître, cet appartement fera partie du musée, puis la fondation sera juste en dessous. Je suis très convaincu qu’il faut redonner », a déclaré le créateur.